Auto-moto savez Srbije saopštio je da se na graničnom prelazu Batrovci čeka i do šest sati, dok na Horgošu i Kelebiji čekanja iznose od 60 do 120 minuta. Na ostalim prelazima nema zadržavanja.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časovima, na Batrovcima putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju šest sati, autobusi 60 minuta, a isto toliko i teretna motorna vozila.

Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje i putnička vozila i autobusi čekaju 90 minuta.

Na Kelebiji putnička vozila na izlazu čekaju dva sata, autobusi 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Iz Auto Moto Saveza Srbije navode da povremeno slaba kiša tokom prepodneva ponegde može uslovljavati mestimičmno mokre kolovoze.

Vožnju treba prilagoditi većem broju vozila i promenljivom stanju kolovoza sa držanjem većeg odstojanjem između vozila kako bi vozači mogli da reaguju i izbegnu neočekivane opasnosti na putu koje donose loši vremenski uslovi.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Izvor: Tanjug