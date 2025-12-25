Republički geodetski zavod saopštio je danas da su građani podneli više od 420.000 prijava od 8. decembra, kada je počela prijava u okviru procesa „Svoj na svome“ - evidentiranja i upisa prava na nepokretnosti

Legalizacija objekata počela je 8. decembra i od tada su otvoreni šalteri za prijavu nelegalnih objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti.

Zahtev se može podneti i ako je objekat građen na tuđoj zemlji, a sama legalizacija košta od 100 do 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na najskupljim lokacijama, o čemu je „Vreme“ već pisalo.

Danas (25. decembra), tačno 17 dana od početka legalizacije, za istu je podneto više od 420.000 prijava od strane građana. Prijave se podnose kroz više kanala, u skladu sa potrebama građana: onlajn 24 časa dnevno, ili na šalterima Pošte Srbije ili jedinica lokalne samouprave.

Građanin podnosi prijavu direktno, brzo i bez troškova. Za one koji to čine na šalterima, obezbeđena je terenska podrška u vidu 2.664 zaposlenih na šalterima Pošte Srbije i 1.905 zaposlenih na šalterima jedinica lokalne samouprave, na ukupno oko 700 lokacija širom Srbije.

Više od 80 odsto prijava odnosi se na kuće i pomoćne objekte. Kada se dodaju stanovi i drugi posebni delovi, udeo tih nepokretnosti premašuje 90 odsto. Oko 50 odsto svih prijava podneto je onlajn. Od tog broja oko trećine prijava je podneto putem mobilnog telefona, navodi se u saopštenju RGZ.

Stop nelegalnoj gradnji?

Predsednik Srbije je najavio da će država predložiti zakon o legalizaciji bez komplikovane procedure koji će rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do Nove godine.

„Ti ljudi ne mogu da te objekte stave pod hipoteku, da koriste kredite, ne mogu da ih stavljaju u pravni promet u skladu sa zakonom, ne mogu da raspolažu tom imovinom. Istovremeno se i najčešće ne plaća porez na imovinu na takve objekte, gde i država gubi“, rekao je on.

Kazao je još Vučić da će ovim „stati na put nelegalnoj gradnji“.

„Nećemo da pretimo rušenjem, jer država nikad nije sposobna da sruši. Sada, ukoliko želite da se i dalje u budućnosti bavite nelegalnom gradnjom, nećemo ništa da vam rušimo. Nismo mogli ni do sada. To će da postane vlasništvo države“, istakako je predsednik tada.

