Vojska Srbije

27.avgust 2025. B. B.

Vojna parada „Snaga jedinstva“ 20. septembra

Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova

Ekspo

EXPO 2027

27.avgust 2025. B. B.

CLS: Milijarde dati za vodovod i kanalizaciju umesto za EXPO 2027

„Beograd je jedini glavni grad u Evropi u kome se fekalije, ulja i industrijske otpadne vode izlivaju bez prerade u reke, a pola miliona Beograđana nije ni priključeno na kanalizacionu mrežu“, kaže Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović