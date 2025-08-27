Poslednjih dana se na ulazak i izlazak iz Srbije iz susednih zemalja čeka i po nekoliko sati. Gde su najveće gužve

Sećate se možda viralnog snimka u kome jedan putnik za HRT kaže: „Pa šta mislite? Nije gužva, nego je katastrofa”, dok čeka u koloni da pređe granični prelaz.

Odgovarajući dalje na pitanje reporterke, kaže da je iz Beograda, a dok ga ona pita da li je izabrao namerno petak da bi izbegao gužve, kaže: „Petkom se uvek zezne čovek kad ide, je l’ da? Svaki petak izuzetak. Stay out of the highway on Fridays (Izbegavajte autoput petkom)”, nastavlja dalje.

Provlači tu pitanje i da li se radi o kultnom filmu Mad Max, a pita dalje reportersku ekipu što se kuvaju, gde su im kapice, navodeći da bi dobro bilo uvesti vinjete.

Intervju je nastao pre više od 10 godina, ali bi se mnogi koji ovih prelaze granice Srbije i okolnih zemalja mogli naći u sličnom scenariju.

Možda su za razliku od njega koji pred kamerama ne deluje toliko nervozno, već pravi šegu, mnogi nervozni pri višesatnim čekanjima.

Gde su najveće gužve?

Na granicama su ovih dana velike gužve, baš kao pred kraj svakog leta.

Pre nekoliko dana je najgore bilo na graničnom prelazu Batrovci između Hrvatske i Srbije, gde su putnička vozila čekala šest sati, prema podacima Uprave granične policije.

I u sredu (27. avgust), prema kamerama Automoto saveza Srbije (AMSS), velika gužva je na istom prelazu, a prema poslednjim informacijama, zadržavanja su oko 180 minuta za putnička vozila za izlazak iz Srbije i oko pola sata na ulazak u zemlju.

Vozači kamiona koji čekaju da izađu iz Srbije na ovom prelazu se zadržavaju, prema poslednijm podacima, oko pet sati.

Nešto bolje prolaze kamiondžije na prelazu Šid sa Hrvatskom gde su zadržavanja oko dva sata, dok vozači putničkih vozila čekaju oko 30 minuta.

Da li je bolje na integrisanim prelazima?

Oni koji se vraćaju s letovanja iz Grčke, možda se nadaju da će ih integrisani granični prelaz između Severne Makedonije i Srbije sačekati bez velikih gužvi.

Pogled na kamere AMSS-a pokazuje, pak velike gužve na prelazu Preševo – Tabanovce između Srbije i Severne Makedonije, ali su prema zvaničnim podacima zadržavanja oko 30 minuta.

Ovaj granični prelaz integrisan je, što znači da granična policija obe zemlje sedi zajedno, čime bi trebalo da se štedi vreme koje se ranije gubilo na dvostrukoj kontroli.

U suprotnom smeru, na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, nešto je manja gužva, a čeka se isto oko pola sata.

Kod Mađara standardno

Mnogi koji su nekada putovali ka Mađarskoj već su verovatno unapred spremni da ih kod komšija čeka nekoliko sati stajanja u mestu.

Prema trenutnim podacima, gužva je i na izlazu iz Srbije ka severnom susedu, a čeka se oko 30 minuta.

Iz AMSS-a podsećaju da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na mađarskim terminalima, a koje je često dosta duže u odnosu na vreme zadržavanja na srpskim prelazima.

„Na brzinu prolaza u velikoj meri utiče procedura i način rada pograničnih vlasti kod naših suseda, što dodatno doprinosi višesatnom zadržavanju, zbog toga dodajte i vreme potrebno za prolaz i njihovih terminala”, navodi se na sajtu AMSS-a.

Prema Mađarskoj postoji i nekoliko alternativnih graničnih prelaza osim glavnog i najopterećenijeg prelaza Horgoš, a na nekima je u toku leta radno vreme produženo.

Prema podacima sa sajta bordingalarm, na prelazu Horgoš – Roške za ulazak u Mađarsku čeka se oko dva sata, dok je u suprotnom smeru čekanje dosta kraće – oko 10 minuta.