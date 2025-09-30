Policijska brutalnost

30.септембар 2025. B. B.

Odbačene sve optužbe protiv studenta Luke Mihajlovića

Tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu koju je policija podnela protiv studenta Luke Mihajlovića. Njega je policija brutalno pretukla 28. juna, a dok je bio u bolnici jedno vreme je bio vezan lisicama za krevet

Hronika

30.септембар 2025. B. B.

Pucnjava usred bela dana u Višnjičkoj banji

Nepoznati napadači upali su u ugostiteljski lokal na Slanačkom putu i otvorili vatru. Iako je prvobitno navedeno da je jedna osoba podlegla povredama, MUP je demantovao te navode