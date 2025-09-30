Elektrodistribucija Srbije nastavlja sa akcijom zamene brojila, što će obezbediti ukupno 960.000 pametnih brojila na mreži do kraja 2026. godine

Biljana Komnenić, v. d. direktora Elektrodistribucije Srbije (EDS) najavila je da od oktobra počinje zamena 200.000 brojila za struju u Čačku, Kraljevu i Nišu kao projekat koji se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 40 miliona evra i donacije EU od osam miliona evra, preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

„Na taj način samo u Nišu biće zamenjeno 140.000 brojila i imaćemo prvi grad u Srbiji koji će biti potpuno pokriven pametnim brojilima“, istakla je Komnenić.

Komnenić je navela da EDS nastavlja sa akcijom zamene brojila, što će obezbediti ukupno 960.000 pametnih brojila na mreži do kraja 2026. godine.

Dodala je da je prethodno iskustvo ugradnje pametnih brojila iz bespovratnih sredstava EU dalo mogućnost da se sada bolje, brže i organizovanije naprave planovi za ugradnju.

Ona je najavila da bi novi projekat trebalo da bude završen za devet meseci, kako je i planirano.

Pametna brojila, kako je objasnila, znače manje gubitke za elektrodistribuciju, a korisnicima će pružiti mogućnost da u svakom momentu mogu da kontrolišu svoj potrošnju.

„Strateški cilj EDS je zamena svih brojila pametnim i nadamo se da ćemo do kraja decenije imati 80 odsto pametnih brojila na mreži“, naglasila je Komnenić.

Izvor: FoNet