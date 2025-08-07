Peticiju za očuvanje tramvajske linije 2 potpisalo je do sada više od 10.000 građana, saopštila je danas (7. avgust) organizacija Beograd u pokretu. Beograd bez „dvojke” nije isti grad. To nije samo tramvaj. To je sećanje na detinjstvo, prva zaljubljivanja, put do škole, fakulteta, posla, ili kuće posle teškog dana
Zašto se Srbija ne ugleda na Crnu Goru i ne preuzme model prema kome domaćinstva jednostavno i gotovo bez ikakvih troškova u okviru državnog projekta dolaze do instalacija za prozvodnju solarne energije
Provooptuženi u slučaju „Jovanjica” Predrag Koluvija investitorima u njegovu novu plantažu konoplje garantuje dupliranje novca. A proizvodiće, recimo, cigarete i rakiju, sve legalno i sve za inostrano tržište
Ako je ovo još jedan Vučićev igrokaz neće se dogoditi ništa. Ukoliko je delovanje Tužilaštva za organizovani kriminal zaista primena zakona, onda su hapšenja zbog korupcije u slučaju pada nadstrešnice udarac u kičmu režima koji počiva na bezakonju
Tužilaštvo je konačno počelo da prati trag novca i korupcije koja je možda dovela do pada nadstrešnice. Režimlije viču da je na delu “tužilački državni udar”, pokušaće da uzvrate udarac i biće, što reče Dragan J. Vučićević, „ili mi, ili oni“
