U eksploziji u apartmanu u Asprovalti povređeno je petoro državljana Srbije, javljaju grčki mediji. Dve osobe su teže povređene i prebačene su u bolnicu u Solunu

U eksploziji u apartmanu za iznajmljivanje u grčkom letovalištu Asprovalti povređeno je petoro državljana Srbije, javlja grčki javni servis ERT. Eksplozija se dogodila oko 15.30 časova.

Do eksplozije je, prema prvim informacijama, došlo kada je eksplodirala boca sa gasom, a vlasnica apartmana je uhapšena.

Troje državljana je lakše povređeno, dok su dvoje sa težim povredama preveženi na odeljenje intenzivne nege bolnice u Solunu.

Najteže je povređen 41-godišnji muškarac koji je zadobio opekotine prvog i drugog stepena. Dok je opekotine prvog stepena zadobila žena.

Tri lica koja su lakše povređena imaju posekotine od razvijenog stakla i oni su zbrinuti u zdravstvenom centru Maditos.

Izvor: RTS

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.