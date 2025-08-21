„Naše visoko obrazovanje može spasiti samo na taj način što će se svi državni univerziteti ugasiti“, ustvrdio je Vladimir Đukanović

Član Predsedništa Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović nastavio je kampanju protiv državnih univerziteta, koja je pokrenuo nakon što su počeli studentski protesti i blokade fakulteta u Srbiji.

U kolumni u tabloidu „Kurir“ Đukanović je naveo da se „naše visoko obrazovanje može spasiti samo na taj način što će se svi državni univerziteti ugasiti“.

Osim gašenja univerziteta, Đukanović spas za visko obrazovanje vidi i u procesu „pravljenja jednog integrisanog univerziteta kojim će država adekvatno upravljati“.

„Radikalni anrhisti se pretvaraju u vojnu formaciju za ulične nemire“

Đukanović je izričit da је „sve drugo samo odlaganje do neminovne propasti uveliko propalih nam državnih univerziteta“.

„Svaka godina odlaganja je godina dobijanja novih regruta radikalnih anarhista koji se vrlo brzo pretvaraju u ozbiljnu vojnu formaciju za ulične nemire“, napisao je Đukanović u kolumni za „Kurir“.

Ujedno, Đukanović je procenio da će „kao i uvek dosad biti proglašen za nekog ko preteruje i ko ne razume situciju“, uz doskočicu da će mu „takvi kasnije reći da je opet bio u pravu“.

Martovski udar na obrazovanje

Đukanović je prethodno u martu ironično pozvao studente da što duže istraju u blokadama i da tako ukinu državne univerzitete.

On je tada u autorskom tekstu za „Politiku“ ocenio da bidržava trebalo da pokrene „potpunu privatizaciju većine državnih škola, kako osnovnih tako i srednjih, i da subvencioniše i afirmiše otvaranje što većeg broja privatnih škola“.

„Jednako se ova ideja odnosi i na univerzitete. Mora da se stvori što veća konkurencija, da imamo što više univerziteta, da se fakulteti takmiče u kvalitetu nastavnog programa i da ne bude više sistem – radio ne radio – svira mi radio“, napisao je Đukanović.

Vlast ne može da kontroliše fakultete

Sagovornici „Vremena“ ranije su, povodom Đukanovićeve ideje, objasnili da bi trebalo praviti razliku između udara režima na neposlušne univerzitete i načelnog pitanje da li visoko obrazovanje treba da bude više državno ili više privatno.

„Razumem šta je ideja, pošto vlast ne može trenutno da kontroliše fakultete. Politički obračuni postoje u svakoj zemlji, ali mi te probleme pokušavamo da rešimo na neadekvatan način“, naveo je, govoreći o pominjanju privatizacije fakulteta Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Bivša rektorka BU Ivanka Popović rekla je da nije bogzna kako bila iznenađena novim udarom na univerzitet, premda je priča o „privatizaciji suviše demagoška čak i za prilike u Srbiji, ali je ipaku duhu onoga što vladajuća stranka radi veoma dugo“.

„Kao što žele da privatizuju zdravstvo, hoće da privatizuju i školstvo, sa ciljem da se zaradi novac. Oni ne razumeju da je pravo na obrazovanje osnovno pravo i verovatno nema zemlje na svetu koja nema državni sistem školstva“, rekla je Popović za “Vreme”.

Znanje se ne sme tretirati kao roba

Đorđe Pavićević trostruki je protivnik ideje privatnih fakulteta – prvo kao profesor državnog Fakulteta političkih nauka, onda kao opozicioni poslanik Zeleno-levog fronta i na kraju iz levičarskog ubeđenja da znanje ne sme da se tretira kao roba.

„Oni kojima univerzitet ne ide naruku žele da ga unište, i to iz sitnih političkih razloga, iako univerzitet postoji više od dvesta godina. Pominjanje privatizacije fakulteta je pokušaj da se sve u društvu stavi pod kontrolu, tako što će oligarhiju iskoristiti da postanu gazde cele Srbije“, rekao je ranije Pavićević za “Vreme”.

On je istakao da većina privatnih univerziteta „služi za izdavanje diploma bez neke naučne produkcije”.

Dodao je da ne mora biti tako, ali da bi bile potrebne decenije da se privatno obrazovanje dovede u red.

„Evropske države bez javnog sistema obrazovanja teško mogu da funkcionišu. Ideja da je obrazovanje roba i inače je problematična, i u takvim okolnostima nauka i obrazovanje samo bi patili“, naveo je Pavićević.