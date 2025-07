Zvuči jako privlačno, samo jedna pilula deli nas od neminovnog – starosti.

Tako su naučnici iz Holandije i Singapura pisali istraživali efekte leka rapamicin i njegove mogućnosti u borbi protiv odumiranja ćelija, što nas na kraju uvodi u starost.

Oni su istraživali i ukrstili podatke iz više od 18.000 naučnih članaka i 19 studija koje su se bavile ovim lekom, kako bi utvrdili do kojih fizioloških promena i sprečavanja bolesti povezanih sa starenjem dolazi, ukoliko se ubrizgava rapamicin.

Čovek koji želi večno da živi

Inače, ovo nije novi lek koji se tek pojavio na tržištu i prodaje se sa ovih uputstvom – injekcija tri puta dnevno ako ne želite da ostarite. Rapamicin je već godinama poznat u kliničkoj praksi i deluje kao imunosupresiv. Koristi se nakon presađivanja organa jer sprečava njihovo odbacivanje, a njime se pre ugradnje premazuju i koronarni stentovi.

Šija javnost je za njega saznala od kada je počeo da ga ubrizgava ekscentrični milijarder Brajan Džonson, koji je o tome napravio i dokumentarac. Može da se pogleda čak i na Netfliksu, pod nazivom Don’t Die: The Man Who Wants to live Forever.

Šta su naučnici utvrdili

Za one kojima je ipak bitnije šta kažu lekari od polulucidnog bogataša, treba znati da su naučnici otkrili da rapamicin stvarno nešto menja i da ima veze sa starenjem, ali samo sa pojedinim bolestima koje prate životni vek.

„Rapamicin i njegovi derivati poboljšali su fiziološke parametre povezane sa starenjem u imunološkom i kardiovaskularnom sistemu zdravih osoba ili osoba sa bolestima povezanim sa starenjem“, piše u članku, što bi značilo da lek može da štiti srce i imunitet od propadanja.

Ipak, nisu pronađeni značajni efekti na endokrini, mišićni ili neurološki sistem, odnosno moguće da lek ne deluje na sprečavanje starenja nerava, mišića, žlezda i hormona. Takođe, efekti rapamicina ili njegovih derivata na respiratorni, digestivni, bubrežni i reproduktivni sistem nisu procenjeni.

„Nisu prijavljeni ozbiljni neželjeni efekti koji se pripisuju rapamicinu i njegovim derivatima kod zdravih osoba. Međutim, došlo je do povećanog broja infekcija i povećanja holesterola i triglicerida kod osoba sa bolestima povezanim sa starenjem. Buduće studije trebalo bi da procene preostale neispitane sisteme i testiraju efekte dugotrajne izloženosti rapamicinu i njegovim derivatima“, dodaje se.