Pošto su studenti koji su blokirali Studentski kulturni centar (SKC) izbačeni 22. jula, obišli su ga predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, u pratnji pojedinih novinara i fotoreportera.

I danas, kao i u danima pošto su studenti koji su blokirali SKC izbačeni, predstavnici vlasti imali su niz kritika i optužbi na njihov račun, navodeći šta su sve studenti navodno ukrali.

Nakon izjava Ane Brnabić, rektorka Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić predložila je formiranje Komisije koja bi utvrdila činjenično stanje o imovini i arhivskoj građi Studentskog kulturnog centra (SKC) nakon studentske blokade te ustanove koja je trajala od februara, prenosi FoNet.

Reagovali su i studenti u blokadi. Oni su na Instagram profilu SKC u blokadi objavili video zapis kojim, kako navode, negiraju tvrdnje predsednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić da su „blokaderi iz SKC-a ukrali i odneli sve što su mogli, čak i ono što ne mogu da upotrebe, poput telefonske centrale”.

U objavi na Instagramu ističu da će, pošto im je „zabranjeno da uđu“ u prostorije Studentskog kulturnog centra i „lično pokažu šta su sve uneli“ u prostor ove institucije, pokazati to u video snimku.

Za šta sve Brnabić optužuje studente?

Kako je rekla Brnabić, od danas počinje sređivanje SKC-a i trajaće u narednih mesec dana. Pročitala je i spisak stvari za koje kaže da su oštećene ili nestale.

„Oštećen je klavir, 54 kompjutera, 52 velika monitora, 26 štampača, pet skenera, dva fotokopira, 23 laptopa, 22 tableta, osam televizora, dve kamere, veći deo muzičke opreme, deo ozvučenja i rasvete, dve miksete, 21 kancelarijski sto. Zamislite da je neko krao kancelarijske stolove, izneli su kancelarijske stolove, kakvi idioti. Zatim, 23 kancelarijske stolice, 250 crnih stolica, to iz ove sale“, nabrojala je Brnabić ono što u SKC-u navodno nedostaje.

Dodala je i da nestalo oko dve stotine umetničkih predmeta, slika i skulptura.

„Dvesta umetničkih predmeta su oni ukrali iz Studentskog kulturnog centra. Ja ne znam koliko ljudi razume, koliko je decenija to prikupljeno i kakvu finansijsku, materijalnu, kulturnu vrednost to ima za ovu zemlju. Zato mislim da fokus istrage mora da bude ovo, jer verujem da nisu topili skulpture, da se to negde nalazi po njihovim kućama, ne znam gde može da bude“, uporna je predsednica Skupštine u svojim tvrdnjama.

Istakla je da je „fascinantno“ da studenti u blokadi „nisu ukrali nijednu knjigu“ i zaključila da „to govori mnogo o njima“.

„Sa tri kancelarije su skinuta i odneta vrata. Oni su nosili i krali ono što im ne treba, što nikako ne mogu da upotrebe, osim za neku uspomenu. Sada zamislite kada bi takvi vladali Srbijom, šta bi za njih sve bila uspomena, šta bi pokrali“, rekla je potpredsednica Srpske napredne stranke, sa bogatom političkom karijerom u Srbiji.

Rekla je i da će građani od danas, u narednih mesec dana, moći da posete SKC i da se uvere da je „sve što su blokaderi ostavili za sobom pokazuje da oni nemaju principe i da im se sve svodi na mržnju, nasilje i lopovluk“.

„Mislim da je važno što smo otvorili SKC i da je dobro da građani dođu i vide kako bi izgledala Srbija da su je blokaderi preuzeli“, rekla je Brnabić tokom obilaska SKC-a.

Dodala je da su odneli i nadzorne kamere, verovatno da ne bi bili identifikovani oni koji su krali i uništavali, i naglasila da policija treba da utvrdi njihov identitet i da ti studenti u blokadi odgovaraju.

Rektorka Univerziteta umetnosti traži formiranje komisije za utvrđivanje činjenica

Rektorka Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić, posle posete Ane Brnabić SKC-u, predložila je formiranje Komisije koja bi utvrdila činjenično stanje o imovini i arhivskoj građi SKC-a nakon studentske blokade te ustanove koja je trajala od februara, prenosi FoNet.

„Ne mogu da verujem da su ti mladi ljudi ušli u SKC da bi opljačkali, skrnavili, da bi uzimali umetnička dela. Pretpostavljam da uprava SKC ima uredne knjige inventara i da na osnovu njih može da se utvrdi sve ono što je bila oprema, čime je SKC raspolagao i da se to sravni sa onim što je nađeno u SKC-u”, rekla je Nikolić FoNetu.

Dok Brnabić optužuje studente, rektorka Univerziteta umetnosti poručuje da se treba uzdržati od preranog donošenja zaključaka i optuživanja.

„Trebalo bi da se napraviti jedna komisija koja će sve ovo utvrditi i doći do pravih činjenica”, navela je Nikolić .

Tu komisiju, zarad objektivnosti, trebalo da čine studenti koji su upravljali SKC-om za vreme blokade, uprava te ustanove, a mogli bi da se uključe i predstavnici Univerziteta umetnosti kao medijator, kaže Nikolić.

„Nemoguće je da su studenti uzeli arhivu, oni nemaju nikakav interes da oni sad sa tom arhivom ovladavaju. Veći interes da arhiva ne postoji ima neko drugi”, smatra Nikolić.

Studenti vretili imidž SKC-u

Nikolić je podsetila da su se 24. jula, nakon što je zgrada vraćena u ruke zvaničnih rukovodilaca, studenti obratili Univerzitetu umetnosti sa molbom da budu posrednici u rešavanju tog problema. Dostavljen je veliki izveštaj o tome šta je sve realizovano tokom blokade.

„Iskreno, bila sam iznenađena obimom programskih aktivnosti koje su oni pripremili. Bavili su se izdavačkom delatnošću, potom su organizovali blokadni fest, bell docks, niz različitih radionica, književnih večeri, koncerata, 103 filmske projekcije”, navela je rektorka.

Od studenta je stigao i dokument o tehničkoj opremi koju su oni dobili od različitih donatora, institucija, pojedinaca, građana, kako bi što bolje realizovali svoje aktivnosti.

„Na primer, njihov kolega student je dao kompletnu opremu za radio SKC koji je emitovao dvadesetak dana svoj program. Sada slušamo o tome da su se studenti nedomaćinski ponašali prema onome što su zatekli u SKC-u, da je bilo skrnavljenja prostora, umetničkih dela. Ne mogu da kažem da li je to tačno ili nije, ali imamo i drugu stranu, a to je informacija od studenata da su oni dobili izuzetno veliko i skupo platno za projekcije, rasvetu, kablove, kartice, laptopove koje su oni uneli u SKC”, navela je Nikolić.

Studenti su, smatra rektorka, SKC-u vratili i ojačali imidž i identitet.

„Zbog svega što su realizovali i organizovali u SKC-u, studenti su ponovo osetili vezu sa tom ustanovom. Čini mi se da je to vrednost koja će ostati kao jedan markantan dokaz šta sve mladi ljudi mogu sa puno entuzijazma, bez novca, posvećeno radeći svoj posao“, kazala je Nikolić.

Prethodne optužbe na račun studenata u blokadi

„Blokaderi ostavili haos iza sebe”, „U zgradi fakulteta i prostorijama gde su boravili studenti u blokadi potpuni je haos i potrebno je minimum četiri dana kako bi se higijenski zgrada spremila za predstojeći prijemni ispit”, „Razbijen inventar, išarani zidovi i oštećena oprema u SKC-u” – samo su neki od navoda koji su mogli da se pročitaju u tabloidima nakon što su studenti 22. jula isterani iz SKC-a.

„Nakon višemesečnih blokada i upada u javne ustanove, prostorije Studentskog kulturnog centra (SKC) ostale su potpuno devastirane. Grupa studenata koja sebe naziva ‘blokaderima’ napustila je zgradu, a danas su novinarske ekipe, zajedno sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem, prvi put ušle u SKC i zatekle prizore potpunog haosa”, objavila je tada Srbija danas.

Kako su dalje naveli, „na licu mesta, zabeležene su slike razbijenog inventara, išaranih zidova i oštećene opreme. Zaposleni u SKC-u zatečeni su i u šoku, a ono što su zatekli svedoči o ogromnoj šteti nanetoj ovoj kulturnoj ustanovi”.

Prethodni demanti studenata

Studenti u blokadi brzo su tada demantovali navode da su devastirali SKC, naglašavajući da su zahvaljujući njima, ustanove kulture, poput ove, posle dugo vremena konačno postale otvorene za javnost i dobile ulogu kakva im pripada.

Oni su upali u SKC u Beogradu sredinom februara. Okupirali su ga i kako su naveli – oslobodili.

U mesecima koji su usledili, održavali su brojne događaje, boravili u njemu i „omogućili javnosti da uđe iza vrata koja su godinama bila zaključana“.

U maju je Ana Brnabić izjavila da su studenti koji blokiraju SKC primoravali ljude da gaze zastavu Srbije da bi ušli na izložbu.

Studenti su ubrzo odgovorili da je zastava Srbije pronađena izgužvana i isprljana, te je kao takva bila deo izložbe.

Oslobođeni SKC se, za razliku od v.d. direktora Slavoljuba Veselinovića i tabloidnih medija, nikad nije bojao istine i slobode, naveli su studenti oslobođenog SKC-a u saopštenju.

„Tako možete videti kako je SKC izgledao pred početak letnjeg programa, nakon pauze tokom Vidovdanskog protesta i usledelih blokada, nekoliko dana pre emitovanja filma ‘Tur de žur’, a svega par dana pre ulaska policije i otimanja ove zgrade studentima“, dodali su oni, uz objavu fotografija.

Izvor: Vreme / FoNet / Blic