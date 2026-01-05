Prvi broj „Vremena“ u ovoj godini na kioske stiže u petak (9. januar), a ne u četvrtak, kako je uobičajeno. Razlog je izmenjeno radno vreme distribucije štampe zbog praznika.

Broj će biti spektakularan – tamo čitaoce čeka veliki razgovor sa Nenadom Lajbenšpergerom, istoričarem i konzervatorom iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika koji je proglašen za ličnost godine našeg nedeljnika zbog borbe za očuvanje Generalštaba.

Do 15. januara iskoristite epski popust na pretplatu na štampano ili digitalno izdanje „Vremena“. Sve je jeftinije za 25 odsto! To je i zgodna šansa da nekome poklonite pretplatu tako da čita ono što je bitno.

Ako odaberete digitalnu godišnju pretplatu, jedan broj našeg nedeljnika dobijate za manje od 140 dinara, umesto redovne cene od 350. Tako „Vreme“ čitate već sredom uveče.

Ako odaberete pretplatu na štampano izdanje, ono stiže pouzdano, poštom ili, u Beogradu, kurirskom službom.

Svaka pretplata je i prilog borbi „Vremena“ da odoleva u misiji nezavisnog novinarstva, bez režima, korporacija i tajkuna.