Svako popuštanje u Srpskoj naprednoj stranci prouzrokuje osećaj poniženja, urušava samo-sliku posebnosti i jedinstvenosti. Svaki poraz smatraju ponižavajućim jer imaju potrebu za potpunom kontrolom i svemoći i jer im on ugrožava osećaj dominacije. Stoga na poraze reaguju ljutnjom i besom, svakako prebacuju odgovornost na druge. Imaju konstantnu potrebu za priznanjem i divljenjem, a bilo kakvo povlačenje, čak i simboličko, stavlja ih u polje nesigurnosti, koje nikako ne podnose. Spremni su da pobede ostvaruju apsolutno svim sredstvima: laganjem, manipulacijama, kršenjem zakona i svih moralnih normi

Da li će do “utrafičenja” ovog broja “Vremena” još neko od naprednjačkih funkcionera osim ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića podneti ostavku nakon jezive tragedije na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, kako je to najavio premijer Miloš Vučević? Možda hoće, možda i neće, to zapravo za temu s kojom smo se uhvatili u koštac […]