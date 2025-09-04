Šta u Beogradu radi fantomsko preduzeće za naplatu gradskog prevoza kad se prevoz ne naplaćuje? I na šta još grad baca pare? O tome piše „Vreme“ u novom broju

„Kako su dokrajčili Beograd” stoji na naslovnici novog broja „Vremena“ koji je na kioscima od ovog četvrtka (4. septembar).

Setite se – kada ste poslednji put videli da u obližnjem parku beogradsko JKP „Zelenilo” zaliva zelene površine kako bi, je l’, ostale zelene? Kada je poslednji put kompletno renovirana ulica kojom stalno prolazite, a koja je prepuna rupčaga, takvih da morate da vozite 20 na sat? Koliko nelegalnih zgrada je izgrađeno u vašem komšiluku, a koliko ih se nakačilo baš vama na struju, vodu i kanalizaciju?

Na primer – javni gradski prevoz.

Slavodobitno je gradonačelnik Aleksandar Šapić krajem prošle godine objavio kako će od 1. januara 2025. sav gradski prevoz biti potpuno besplatan.

Taj „besplatan” gradski prevoz košta oko 330 miliona evra iz gradskog budžeta i nikada i nigde nije objašnjeno koje su analize gradske vlasti sprovele da bi ustanovile da je baš takvo rešenje Beogradu potrebno i, pre svega, održivo.

Zahvaljujući dugoročnom planiranju, Javno komunalno preduzeće „Naplata prevozne usluge” – osnovano tek koju godinu ranije – tim ukidanjem naplate karata postalo je potpuno izlišno.

Međutim, JKP “Naplata prevozne usluge” je nastavilo da postoji i nakon ukidanja naplate prevozne usluge. I ne samo da je nastavilo da postoji, nego je poslovalo punom parom.

Nula dinara prihoda

Za prva tri meseca 2025. godine, ovo javno komunalno preduzeće je zabeležilo ukupno nula dinara prihoda od prodaje robe, proizvoda i usluga, ali je zato dobilo 1,3 miliona evra od Grada, dok je u isto vreme imalo čak 2,56 miliona evra odliva gotovine „iz poslovnih aktivnosti”, koje su, kako rekosmo, bile nepostojeće.

Tokom ta tri meseca, ukupno 232 zaposlena su (nešto, valjda) radili, primali platu, a preduzeće je čak uspelo da potroši i sedam miliona dinara na naknade po ugovoru o delu i još 1,74 miliona na naknade fizičkim licima po osnovu drugih ugovora.

Naravno, da bi jedno javno komunalno preduzeće moglo da funkcioniše (i ne radi ništa), potrebno je da raspisuje i javne nabavke, pa se tako u poslednjem planu javnih nabavki nalaze i paketići za decu zaposlenih, i „informisanje korisnika javnog prevoza na stajalištima” – kao da gradonačelnik već nije nabavio one jednostrane elektronske table koje ponekad i pokažu tačno vreme za koje će prevozno sredstvo stići.

Tek se krajem maja 2025. gradska vlast dosetila da je i za njihove standarde prilično bizarno da postoji ovakvo jedno preduzeće, pa su mu – promenili ime. Pod novim imenom – JKP „Upravljanje javnim prevozom Beograd”.

