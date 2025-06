Zabrinuti građani objavljuju ovih dana na društvenim mrežama fotografije zmija koje se slobodno kreću ulicama, uključujući lokacije poput Petlovog i Labudovog brda i ulice Vojvode Vlahovića, gde se u blizini nalazi vrtić, zbog čega građani apeluju na oprez.

Ali, otkud tolike zmije usred Beograda?

Zmije traže stabilne temperature od 24 do 28 stepeni. Kao staništa biraju mesta gde ima Sunčevih zraka kako bi podigle temperaturu, kao i hlada kako bi je spustile. Ulice velikog grada uopšte nisu rđav izbor za zmije.

Toplota i leto bude zmije iz skrovišta

Iako je pojava uznemiravajuća za građane koji nisu navikli na prisustvo zmija na ulicama Beograda, stručnjaci kažu da javnost treba da se informiše o ovim gmizavcima.

Branislav Jakovljević iz Javnog akvarijuma i tropikarijuma u Beogradu objasnio je da su zmije deo pririodnog ekosistema i da se njih ne treba plašiti, prenosi „Mondo“.

„Zmije su sastavni deo našeg života. One su naši sunarodnici i one žive tu. Da vas podsetim, mi smo na njihovim kućama napravili naše kuće i oterali ih odatle, a one se ponekad vrate“, istakao je Jakovljević.

Kaže, zmije su po prirodi plašljive i nemaju nameru da napadnu čoveka, zbog čega u suočavanju sa njime reaguju defanzivno, pokušavajući da zastraše, ali uglavnom beže.

Pojavile su se u velikom broju, jer se po prirodi aktiviraju čim temperatura poraste.

Kako se temperature ovih dana kreću i do preko 30 stepeni, nije neobično to što se mogu zateći na ulicama.

Savetuje se da se pri susretu sa zmijom ne reaguje burno – treba se udaljiti od nje i pozvati nadležne službe poput Zavoda za zaštitu prirode ili zoohigijenske službe Veterine Beograd.