Policija je rasturila blokadu meštana u Botunu koji su telima sprečavali početak radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Nakon privođenja aktivista i lokalnih političara lider Demokratske narodne partije Milan Knežević zapretio je da će napustiti Vladu. Odmah je dobio podršku Aleksandra Vučića

U mestu Botun, u opštini Zeta, došlo je do sukoba između crnogorskih policijskih snaga i građana koji su pokušali da zaustave radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda postavljanjem tela na pristupnu lokaciju. Policija je nakon višesatne blokade uspela da razbiju okupljanje i privedu više građana, među kojima su i predsednik Opštine Zeta Mihailo Asanović i drugi lokalni aktivisti.

Prema izveštajima crnogorskih medija, radnici Vodovoda stigli su na gradilište oko četiri sata ujutru sa mašinama kako bi započeli radove, ali su ih seljani fizički sprečavali da priđu planiranoj poziciji. Intervencijom policije okupljeni su uklonjeni, a na terenu je ostala uniformisana pratnja i privatno obezbeđenje.

Tokom događaja, lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji je bio među blokaderima, u jednom trenutku sam je ušao u policijski kombi, odbivši da napusti vozilo na zahtev pripadnika MUP-a. Knežević je okupljenima poručio da planira da, po završetku intervencije, pokrene proces izlaska svoje stranke iz Vlade.

Policija je saopštila da je upotrebila minimalnu silu, u skladu sa zakonom, kako bi omogućila nastavak radova i uklonila fizičke prepreke. Na snimcima koji su objavljeni u crnogorskim medijima vidi se kako uniformisani pripadnici rasteruju građane i uklanjaju ih sa puta mašinama.

Meštani su tokom protesta skandirali parole i kritikovali zvaničnike, a organizatori su najavili da će okupljanja i blokade nastaviti, uključujući obustavu saobraćaja na važnim saobraćajnicama, poput puta ka aerodromu.

Mandić zatražio hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost

Zbog dešavanja u Botunu predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zatražio je hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost.

„Crnoj Gori je potreban mir i stabilnost, Crnoj Gori su potrebna dobra rješenja i ja vjerujem da ćemo nakon razgovora i svih informacija koje dobijemo moći da kažemo da smo pronašli neko rješenje za ovu krizu koju danas imamo u Crnoj Gori“, poručio je Mandić.

Milatović: Umesto kriminalaca, gledamo hapšenja starih ljudi i žena

Oglasio se i predsednik Crne Gore Jakov Milatović koji je naveo da se jutros dogodilo ono čega se plašio i na šta je upozoravao da se može desiti.

„Nažalost, umesto da gledamo hapšenja okorelih kriminalaca koji su ovu državu ojadili i unesrećili, mi gledamo hapšenja starih ljudi i žena koji samo zahtevaju da se i njihov glas čuje. Svi predstavnici aktuelne vlasti koji su jedno obećavali meštanima Botuna i Zete dok su kao opozicionari dolazili tamo po glasove, danas rade sve suprotno obećanjima koja su tada davali. Pozivam sve na suzdržanost i nastavak dijaloga!“, istakao je Milatović.

Vučić: Uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje

O incidentu u Botunu oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Danas je u Crnoj Gori uhapšen lider Demokratske narodne partije, i važnije od toga, lider srpskog naroda Milan Knežević. Branio je volju naroda iskazanu na referendumu. U teškim trenucima, uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje. Milan to jeste i ponosim se našim drugarstvom i nadam se da će uskoro biti na slobodi“, naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

