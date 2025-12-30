Unapređenje

30.decembar 2025. I.M.

MUP Srbije: Marko Kričak postavljen za načelnika UKP

Rešenjem direktora policije je za načelnika Uprave kriminalističke policije postavljen potpukovnik Marko Kričak. Dosadašnji komandant JZO proslavio se u javnosti optužbama da je hvatao demonstrante po ulicama. Pojedini studenti su ga optužili za mlaćenje i poretnje silovanjem