Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je u Odesi zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zbog njegove inicijative da se pomogne u naporima za oporavak Ukrajine tako što bi Srbija preuzelo pokroviteljstvo nad obnovom nekoliko ukrajinskih naselja.

Zelenski je u sklopu Samita Ukrajina – Jugoistočna Evropa na svom Instagram nalogu ocenio da je to „zaista efikasan oblik saradnje“ i dodao da se raduje pozitivnim rezultatima.

Naveo je da je sa Vučićem razgovarao o međusobnoj podršci dve zemlje na putu ka Evropskoj uniji, bilateralnoj saradnji i obnovi Ukrajine.

„Ovo je prva poseta predsednika Vučića Ukrajini i zaista je važno biti ovde u Ukrajini i iz prve ruke svedočiti o ratu“, napisao je Zelenski.

Dodao je da Kijev ceni podršku Srbije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine.

Vučić je izjavio da bi Srbija želela da obnovi jedan ili dva grada ili neki manji region u Ukrajini.

Vucic 🇷🇸 offering to rebuild Ukrainian 🇺🇦 cities, while our own are crumbling, while our Russian brothers fight Western-backed Nazis, is the lowest act of betrayal. Serbia doesn’t belong there! Serbian people stand with Russia, not with NATO!

🇷🇸🇷🇺 pic.twitter.com/HRoJDRK3Hf

— Based Serbia (@SerbiaBased) June 11, 2025