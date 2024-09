Već trinaest dana zatvorene su preostale institucije države Srbije na severu Kosova i Metohije, izuzev zdravstva i obrazovanja. Punktovi na graničnim prelazima su posle kratkotrajnih blokada Srba koji su protestovali otvoreni, ali ništa drugo ne sluti da će se situacija uskoro smiriti.

Ispred stanice Kosovske policije u severnom delu Mitrovice održava se protest zbog privođenja četvorice mladića srpske nacionalnosti u noći između ponedeljka i utorka. Njima je određeno zadržavanje u pritvoru od 48 sati, nakon čega će biti izvedeni pred tužioca.

Protest su najavili iz Srpske demokratije, naznačivši da zahtevaju da mladići budu pušteni na slobodu, javlja Kossev.

Među kivnim građanima vijorili su se transparenti „Policija Kurtilenda“, „Pustite nam decu!“, „Vratite nam decu!“…kao i, na engleskom jeziku napisano „Da li je EU zabrinuta?“.

Nakon dugog ćutanja srpske vladajuće garniture, oglasio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u utorak najavio da će se obratiti javnosti u roku od 72 časa i da je “sada potpuno jasno da Kurti želi uništenje i progon srpskog naroda”.

Šta je sledeće?

Dok kosovska policija stražari ispred srpskih institucija, među građanima vlada strah, ali i pitanje “šta dalje”.

Upad kosovske policije čak u bolnice ili škole više nije nezamisliv. Kolaju glasine da će i zdravstvene ustanove preći u ruke prištinskih vlasti, ali se još uvek ne zna ništa konkretno.

“Građani osećaju da su prepušteni sami sebi, nema suštinske reakcije ni od koga: ni od međunarodne zajednice, jer je očigledno da ona nije učinila dovoljno da do ovoga ne dođe, ni iz Beograda, gde je Kosovo postalo tema ad akta, nebitna svima”, priča novinarka Ana Marija Ivković u razgovoru za novi broj “Vremena” koji izlazi u četvrtak.

Ivković objašnjava da Srbe koji žive na Kosovu niko nije pitao šta im je važno još od Briselskog procesa.

“Celokupan briselski proces izgleda tako da mi preko sopstvenih leđa saznajemo šta je stvarno dogovoreno. Oni se međusobno prepiru ili aplaudiraju, ali na terenu je sve drugačije. Ljudi su sluđeni – i upravo ta neizvesnost najviše utiče na njihovu odluku da odavde odu”, naglašava Ana Marija Ivković.

‌Upitana kako joj izgledaju potezi prištinskih vlasti, Ivković kaže kako nije sigurna da li se radi o sprovođenju novih sporazuma ili jednostavno “Beograd prepušta Prištini da završi posao, tako da može da upre prstom i kaže – nije do nas” .

Vučić se konačno probudio

Nakon dvanaestodnevnog ćutanja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je da kaže samo jedno – da će se uskoro obratiti javnosti.

Kako je pisalo “Vreme”, on je najavio je da će govoriti o onome što Srbija zahteva, o suštinskom i brutalnom napadu na srpsko stanovništvo na severu Kosova i Metohije, šta je to što međunarodna zajednica nije ispunila i šta je to što Srbija traži.

Za očekivati je, dodao je, da tokom oktobra izađe i pred Narodnu skupštinu sa dalekosežnim predlozima.

„Sada je potpuno jasno da Aljbin Kurti želi uništenje i progon srpskog naroda“, istakao je Vučić.

Ovo je prva izjava Aleksandra Vučića o problemima Srba na Kosovu od početka blokade srpskih institucija na Kosovu, koja je ušla u trinaesti dan.

Pre najave da će izneti nove zahteve međunarodnoj zajednici i Prištini u naredna tri dana, on je pet dana proveo u Podrinju, gde je pravio palačinke, bio košarkaški trener deci, pravio džem, nosio uštipke u školu, vozio se sa Dodikom, prisustvovao vojnoj vežbi, obišao bolnicu, crkvu, destileriju i mlekaru, učio mlade košarkaše novim akcijama, a boksere kako da udaraju…

Za to vreme, prištinske vlasti su ušle u sve zgrade lokalnih uprava na Severu Kosova, zauzele ih, iznele svu dokumentaciju i ukonile table države Srbije i prelepile ih kosovskim zastavama.

Hapšenje mladića

U noći između ponedeljka i utorka, četvorica mladića su uhapšena zbog navodnog vređanja i napada na jednog policajca na mitrovačkom šetalištu. Na mrežama su se pojavili snimci hapšenja u ulici nekoliko stotina metara udaljenoj od šetališta, a pojedini građani tvrde da su mladići pre i tokom hapšenja tučeni.

Iz policije su juče za KoSSev ovo negirali, ali i naglasili da oni imaju pravo da primene silu ukoliko se neko tome tome opire.

Ipak, da je policija tukla najmanje jednog uhapšenog mladića u utorak je potvrdio i jedan od njihovih advokata Miloš Delević. Rekao je i da se izjava kosovskih policajaca i njegovog klijenta o tome kako je incident započeo ne poklapaju, te da su policajci te noći bili u civilu.

Mladićima je određeno zadržavanje do 48 sati zbog toga što su u noći hapšenja navodno bili u alkoholisanom stanju. Nalaze se u policijskoj stanici u južnom delu Mitrovice. Njihovi roditelji uzalud čekaju da dobiju neke informacije.

Koje su sve institicije države Srbije zatvorene

Kosovske institucije objavile su 30. avgusta da su zatvorile pet „paralelnih srpskih institucija“ na severu zemlje.Nakon toga, grbovi Srbije na zgradi opštine Kosovska Mitrovica prelepljeni su grbom Kosova.

Zatvorili su Kosovski okrug Mitrovica, „paralelnu“ opština Mitrovica, „paralelnu“ opštinu Zvečan, „paralelnu“ opštinu Zubin Potok i „paralelnu“ opštinu Leposavić.

Na Kosovu postoje opštine, preduzeća, vrtići, osnovne i srednje škole i javni univerziteti koje direktno finansira Vlada Srbije, a koji se nalaze u gradovima i mestima u kojima žive Srbi.

Prema zakonima Kosova, ove institucije su nelegalne.

Zatvaranje paralelnih srpskih institucija izazvalo je reakcije Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Velike Britanije i Francuske. Rečeno je da su akcije kosovskih vlasti sprovedene bez konsultacija sa zapadnim partnerima i da rizikuju povećanje napetosti i uticaj na najugroženije.

Akcija na severu Kosova preduzeta je u trenutku kada je Vlada Kosova već suočena s kritikama međunarodne zajednice zbog „jednostranih i nekoordiniranih“ akcija.

Priprema terena

Centralna banka Kosova zabranila je korišćenje srpskog dinara za plaćanje 1. februara. Od tada je evro jedina valuta koja može da se koristi u ovoj državi. Zatvorene su sve filijale Pošte Srbije, sve srpske banke.

Prethodno su ukinute srpske registarske tablice, pa Srbi kojima je mesto prebivališta na Kosovu moraju da imaju tablice sa oznakom „Republika Kosovo“, moraju da izvade kosovske vozačke dozvole, lična dokumenta…

Po direktivi iz Beograda Srbi su izašli iz kosovoskog sudstva i policije, srpski gradonačelnici opština na Severu su podneli ostavke, pa u kosovksim institucijama nema više nikoga ko bi Srbe mogao da brani od jednostranih akcija Prištine.

Takođe, kosovska izvršna vlast želi da otvori glavni most preko Ibra u Mitrovici.