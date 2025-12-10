Iz novog broja „Vremena“
Dok se čeka kada će i da li NIS-ove pumpe nastaviti da rade u 51 mestu, meštani pograničnih mesta za to ne haju - ionako preko granice kupuju znatno jeftinije gorivo
Širom Srbije uskoro bi zbog američkih sankcija pod katanac mogla 51 benzinska pumpa u vlasništvu Naftne industrije Srbije. U nekim od tih mesta drugih pumpi nema.
Stanovnici pograničnih delova Srbije ipak ne haju za sankcije NIS-u, jer gorivo inače toče „napolju“ zato što je znatno jeftinije.
Na vest da će možda biti zatvorena jedna od tri benzinske pumpe u njihovom gradu, Bujanovčani se ne sekiraju.
Kako prenose Bujanovačke, meštani ovog grada po gorivo su i do sada išli na Kosovo i u Severnu Makedoniju, a razlog – gorivo je tamo jeftinije.
I za ljude koji žive uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, uobičajena praksa je odlazak u komšiluk za tankanje goriva, i kada nije bilo ni nagoveštaja američkih sankcija. Jer, gorivo u Srbiji je najskuplje u regionu.
Prema uredbi Vlade Srbije, cena goriva je ograničena i svakog petka određuje se koliko će litar koštati u narednih sedam dana.
Litar evrodizela ove nedelje košta maksimalnih 198 dinara (1,69 evra), dok je gornja cena benzina 181 dinar (1,54 evra) za litar.
Meštanima juga Srbije koji žive blizu granice, tako je isplativije da idu u Severnu Makedoniju ili na Kosovo po gorivo.
Cena evrodizela na Kosovu i Severnoj Makedoniji gotovo je identična i po litru iznosi nešto manje od 1,10 evra (oko 130 dinara). Na Kosovu cena goriva nije fiksna i različita je od pumpe do pumpe. Prva pumpa je na Beloj zemlji na oko 15 kilometara od Bujanovca. U Severnoj Makedoniji prva benzinska stanica je na oko pet kilometara posle granice, ili tridesetak od Bujanovca, pišu Bujanovačke.
U Bosni i Hercegovini, prosečna cena evrodizela je 1,24 evra (oko 146 dinara), dok litar benzina od 95 oktana košta 1,22 evra (oko 143 dinara).
I oni koji žive blizu Crne Gore, mogu u komšiluk po jeftinije gorivo. Cena evrodizela je 1,38 evra (161,9 dinara) po litru, a cena benzina od 95 oktana 1,43 evra (167,6 dinara) po litru.
Ni u Hrvatskoj gorivo nije skuplje nego u Srbiji, pošto se litar benzina od 95 oktana kreće u rasponu od 1,42 evra (oko 167 dinara) do 1,53 evra (oko 180 dinara), dok je litar evrodizela od 1,36 evra (160 dinara) do 1,58 evra (186 dinara).
U Mađarskoj je prosečna cena benzina 1,48 evra (oko 174 dinara) po litru, a evrodizela 1,51 evro (oko 177 dinara) po litru.
Cena evrodizela u Rumuniji je oko 1,55 evra (oko 182 dinara), a benzina od 1,47 evra (172 dinara) do 1,49 evra (oko 175 dinara)
U Bugarskoj je gorivo još jeftinije, pa benzin košta od 1,22 evra (143,3 dinara) do 1,24 evra (145,6 dinara), evrodizel oko 1,24 evra (145,6 dinara) do 1,28 evra (150,3 dinar) po litru.
