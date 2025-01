„Proveli su poslednje četiri godine dajući komplimente Džou Bajdenu i prisustvujući njegovim konvencijama i zabavama. Zašto se nikada ranije nisu žalili?“, ovako je reagovao Ričard Grenel na komentar Gljauka Konjufce, funkcionera Samoopredeljenja, stranke na vlasti na Kosovu.

They spent the last 4 years complimenting Joe Biden and attending his conventions and parties.

Why didn’t they ever complain before? https://t.co/Ca6XhODOYY

— Richard Grenell (@RichardGrenell) January 22, 2025