Beograđanin Ivan Sikošek bio je izložen „poniženju i teroru“ koji su nad njim vršili policajci.

Sikošek je 11. juna kao član građanskog zbora u Opštini Voždovac čekao da vidi da li će predsednica opštine primiti građane koji su imali potvrđene termine i koji su tražili sastanak sa njom i informacije o poslovanju mesnih zajednica.

„Kada je predsednica opštine čula imema građana koji žele da se vide s njom, ona nije želela da ih primi, a mi smo revoltirani ušli unutra da se požalimo na to. Jedan dečko je nonšalantno prošao kroz obezbeđenje, bez sukoba. Mi ostali smo ga ispratili do hodnika ka kancelariji predsednice opštine, ali su nas tu zaključali i tu smo proveli dva i po sata u prisustvu velikog broja policajaca koji su se kulturno i uljudno ponašali. Onda se pojavio ogroman broj policajaca Interventne jedinice i oni su pored dečka koji je prošao kroz obezbeđenje nasumičnim uzorkom pokupili nas trojicu. Pretpostavljam da su me odabrali jer sam snimio kratki video koji se proširio društvenim mrežama“, kaže Sikošek za „Vreme“.

Zaključani u kavezu bez prozora

I tada je počelo „poniženje i nesrazmeran teror“ u odnosu na ono što mu je stavljeno na teret, a što je kasnije odbačeno.

„Mene i tu torjicu ljudi su stavili u ‘maricu’, iako je to krajnja mera za one koji se opiru, umesto da su nam uručili prijavu za remećenje javnog reda i mira i pozvali nas na sud sledećeg dana. Zaključali su nas u kavez bez prozora. Sproveli su nas do stanice, gde smo dali izjave u svojstvu građana“, kaže Sikošek.

Naglašava da je tamo doživeo veliku neprijatnost.

„Inspektori su pola sata manipulisali mnome da odustanem od prava na prisustvo advokata. Želeo sam advokata koji bi bio svedok da mi se ništa loše neće dogoditi. Oni ne žele da mi daju telefon, kažu da će oni zvati advokata, samo da im kažem njegovo ime. Vređaju me i govore da: ‘ti si arijevac i viša rasa, a mi smo neka niža rasa, crnokošuljaši, ti si mnogo pametan, vidi kakav stav imaš, imali smo mi slične’. Tih pola sata prolazim kroz strašno šikaniranje, dok sam ja samo tražio advokata i obećanje da ću im, kao saradljiva osoba, dati pun iskaz kada mi bude omogućeno prisustvo advokata“, objašnjava Sikošek.

„Navodno pravo na advokata“

Kada je advokat došao, jedan inspektor je Sikošeku rekao da „ima navodno pravo na advokata“.

„Nakon što sam dao krajnje benignu izjavu, bez elemenata ikakvog krivičnog dela – stajao sam u hodniku opštine sa papirima u rukama, nikoga nisam gurao ni vređao, samo sam stajao i razgovarao sa ljudima. Ipak, oni nas ponovo stavljaju u ‘maricu’ da bi nas sproveli na suđenje po hitnom postupku. Tada se skupio veliki broj građana koji blokira izlaz iz policijske stanice. Stavili su nas u ‘maricu’ na 30 stepeni, a nisu nam uključili klimu i ventilaciju, na šta ja agresivno lupam kako bi ih dozvao da nam otvore vrata jer su nam ugrozili zdravlje. Otvorili su nam vrata čim su nas čuli i posle su se silno potrudili da nam uključe ventilaciju. Istog dana dogodila se pucnjava na ‘Gazeli’ u kojoj je trojica ljudi teško ranjena, a policija, dakle, nema operativna saznanja o huliganima koji voze skutere i nose oružje, ali su zato spremni da uposle više od stotinu policajaca da sprovedu četvoricu od jedne stanice do druge. To su potpuno nesrazmerni postupci“, kaže Sikošek.

Na kraju, kada su konačno dovezeni do druge policijske stanice zapisničarka izlazi iz sudnice i kaže im da su oslobođeni, jer je prijava odbačena kao neosnovana.

„Faktički sam znači proveo šest i po sati pod policijkim terorom, zbog čega sam se obratio medijima, a od Ministarstva pravde ću tražiti obeštećenje zbog protivpravnog lišavanja slobode. Podneću i krivičnu prijavu protiv N. N. lica zbog zloupotreba službenog položaja, jer su dva i po sata čekali da me privedu, a policija je dužna da, ukoliko postoje krivičnog ili prekršajnog dela dužni da deluju odmah“, zaključuje Sikošek.