Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je u sredu (8. januara) da su mu se obratili studenti zbog „povrede prava na dostojanstvo ličnosti i neistinitog informisanja u pojedinim medijima“.

On je ranije, krajem decembra, pozvao sve studente, i one u blokadi i one koji u blokadama ne učestvuju, kao i uprave fakulteta i profesore da podnesu prijave ukoliko misle da su im povređena bilo koja prava ili se ne osećaju bezbedno.

Pašaliću je saopštio da mu se jedan deo studenata žalio i na „ugrožavanja njihovog prava na školovanje, prava na obrazovanje i prava na slobodu kretanja“, kao i da su sa osnovu nekih pristiglih pritužbi pokrenuti postupci.

„Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole ocene zakonitosti i pravilnosti rada Sektora za visoko obrazovanje postupajući po pritužbama studenata da im je onemogućeno da ostvare pravo na obrazovanje i da redovno pohađaju fakultete koji su, kako su naveli, blokirani od strane ‘nepoznatih lica’”, piše u saopštenju Zaštitnika građana.

Pašalić: Obratite se putem elektronske pošte

Zaštitnik građana je istakao da su pritužbe studenata o objavljivanju podataka o ličnosti u nadležnosti Poverenika za informacije od javnog značaja.

Zbog velikog broja telefonskih poziva, Pašalić je zamolio sve studente, i one u blokadi i one koji u blokadama ne učestvuju, da se Zaštitniku građana obrate putem elektronske pošte na adresu institucije.