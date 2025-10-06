Opozicija u Čačku danas će se ujediniti na platou ispred Gimnazije u 19 časova.
Parlamentarna opozicija ovog grada, okupiće građane na zajedničkom protestu i to sa porukom da organizuju 6. oktobar koji se nikada nije desio.
Protest će biti održan protiv, kako su naveli, „korupcije, kriminala, lažnih diploma i stranačkog zapošljavanja“. Rame uz rame sa građanima, opozicija je poručila da „promena počinje u Čačku”.
Nakon brutalnih scena koje su pre nekoliko dana potresle Čačak, kada su pristalice Srpske napredne stranke prebili građane motkama i palicama na jednom od protesta, danas parlamentarna opozicija ovog grada ujedinjeno izlazi pred narod.
I dok se u glavnom gradu Srbije centrale opozicionih stranaka mesecima prepiru oko imena kandidata i strategije za predstojeće izbore, lokalna opozicija u Čačku pokazuje kako se zajedništvo zapravo može i realizovati.
Rame uz rame sa građanima, političari sa lokala imaju želju da pokažu da i u malim sredinama opozicija može da deluje efikasno i ujedinjeno, uprkos razjedinjenosti na nacionalnom nivou.
