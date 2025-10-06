Miša Bačulov

Pad nadstrešnice

Bačulov za „Vreme”: Vučić je postao neuračunljiv

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je tek nedavno video snimke na kojima se novosadski odbornik Miša Bačulov pojavljuje tri sata pre pada nadsteršnice Železničke stanice. Bačulov mu odgovara da je to što priča „dno dna”