Vršilac dužnosti gradskog sekretara za saobraćaj Bojan Bovan kaže da se zabranom međugradskog saobraćaja na Gazeli ništa ne ukida i ne smanjuje, nego se „baš unapređuje kvalitet usluge”. Direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović kaže za „Vreme“ pak, da to nije dobar način da se rastereti pomenuti most

Autobuska stanica „Jug“ na Autokomandi u Beogradu trebalo bi da bude otvorena otprilike kada i centralna autobuska stanica na Novom Beogradu, odnosno do kraja septembra, izjavio je danas vršilac dužnosti gradskog sekretara za saobraćaj Bojan Bovan.

Bovan je rekao da radovi na stanici na Autokomandi traju već duže vreme, a potrebna je da bi se ukinuo prelazak međugradskih autobusa preko Gazele, jer samo tako može da se rastereti najfrekventnija beogradska saobraćajnica i na taj način smanje velike gužve koje se tu prave, a onda razlivaju širom Beograda, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj.

„Ukidanje međugradskog saobraćaja preko Gazele nije ničiji hir nego rezultat ozbiljne stručne ekspertize koju su uradili stručnjaci za saobraćaj još pre nekoliko godina, samo što do sada nisu postojali uslovi da se ona i realizuje“, naveo je Bovan.

Druga perspektiva za rasterećenje mosta Gazela

Direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović kaže pak, za „Vreme“ da je suludo je da ljudi iz Niša, Leskovca ili Čačka koji putuju do centra Beograda, idu obilaznicom do Novog Beograda.

„Em je putovanje duže i skuplje, em tek trebaju da pređu reku da bi došli do centra grada. Činjenica da će međugradskom auto prevozu, za pravac jug, biti zabranjen prelaz preko Gazele je besmislica”, kaže Jovanović.

On dodaje da se ne može tako rasteretiti Gazela, ako ljudi sa Novog Beograda opet moraju da je pređu, da bi došli u stari deo grada.

„Gazelu je trebalo rasteretiti tako što bi Ada most bio spojen sa Autokomandom i autoputem, preko tunela ispod Topčidera, čime bi on postao pravi gradski most. Ne znam što se odustalo od toga, time ceo koncept unutrašnjeg magistralnog poluprstena pada u vodu”, kaže Jovanović.

Nije ukidanje već unapređenje kvaliteta usluge

Bovan, sa druge strane, naglašava da se ništa ne ukida i ne smanjuje, nego se „baš unapređuje kvalitet usluge koja se pruža i na tome se intenzivno radi već dve godine“.

Postojaće i posebni autobusi gradskog prevoza koji će sa autobuske stanice „Jug” razvoziti putnike koji budu želeli da idu put Slavije. Bovan očekuje da će uskoro sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem obići završne radove na obe stanice, te da će moći da ih puste u saobraćaj početkom jeseni, kada bi počela i da važi odluka koja zabranjuje međugradski saobraćaj preko Gazele.