Najava predsednika Srbije Alekdandra Vučića da će biti formiran veliki pokret u koji će ljudi moći da se učlanjuju od 15. marta deluje kao još jedna šala, gotovo sprdnja, s obzirom na to koliko puta je već najavio i oročavao osnivanje tog pokreta, još pre dva Vidovdana, izjavio je „Vremenu“ politički analitičar Đorđe Vukadinović.

On je podsetio da je osnivanje takvog pokreta i ranije bilo najavljivano, ali da je uvek bilo gurnuto u stranu.

Vukadinović je ocenio i da se ta ideja „nepogrešivo oživljava i reciklira u trenucima svake ozbiljnije krize sa kojom se režim suoči“.

„Kada izbije masovno nezadovoljstvo građana vlašću Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, on izvadi taj narodni pokret kao zeca iz šešira ne bi li ponovo zamazao oči biračima i dao temu svojim medijima da imaju o čemu da izveštavaju“, rekao je Vukadinović.

SNS je nepopularan brend

On je napomenuo da je drugi motiv za pominjanje pokreta taj što je Vučić svestan koliko je SNS nepopularan brend.

„Najavom osnivanja novog pokreta on zamajava javnost, ali i izlazi u susret onima površnijima među nezadovoljnicima, time što pokret najvljuje kao nešto novo, a to je isto staro vino u novom pakovanju. To u svojoj trećoj ili četvrtoj reprizi zaista deluje groteskno“, ocenio je Vukadinović.

Dodao je da najava osnivanja pokreta može da posluži i kao slogan za izbore.

„Taj pokret već postoji, to je u suštini samo jedna predizborna koalicija kakva je već postojala na prethodnim izborima, i dalje od toga neće ni otići“, rekao je Vukadinović.

Ljudima je dozlogrdilo što se Vučić pita za sve

On je istakao da Vučić insistira na tome da neće biti na čelu tog pokreta, upravo zato što je svestan toga da javnost nema zabluda da se on uvek i o svemu pita.

„To je ljudima dozlogrdilo. U ranijim najavama o osnivanju pokreta on je fgurirao kao predsednik, uz najave da će se povući sa čela SNS. Međutim, kao što je i sada faktički, suštinski i u svakom smislu i dalje na čelu SNS, tako će biti i na čelu tog pokreta, bez obzira na to koju funckiju bude formalno obnašao“, rekao je Vukadinović.

Moguće da će biti izbora

Govoreći o najavi da će do 31. marta građani Srbije „videti najžešću borbu protiv korupcije i protiv ljudi iz vlasti koji su sa tim povezani u prethodne 24 godine“, Vukadinović je ocenio da je moguće da Vučić računa na to da će do tada bi održani neki izbori.

„Ne kažem da će izbora biti, ali moguće je da na njih računa. Sve to, i borba protiv korupcije i pokret, u funkciji su toga da premosti aktuelnu političku krizu sa protestima i kupi vreme“, rekao je Vukadinović.

Ekskluzivna tapija na srpstvo

Komentarišući Vučićevu izjavu da se ćirilica i zastave Srbije na studentskim protestima „koriste namerno, jer sve to piše u priručnicima“, Vukadinović je ocenio da upotreba ćirilice na protestima i to što građani nose zastave nervira Vučića.

„Tako mu izbijaju jedan od glavnih argumenata da to protestuju neki izdajnici, antisrbi ili loši Srbi. Sada ima posla sa protestima gde stvari stoje drugačije po pitanju ikonografije, i to mu smeta, jer on želi da ima ekskluzivnu tapiju na srpstvo, na nacionalnu stvar i na sve što se tiče nacionalne politike, a da svi njegovi protivnici budu proglašeni za izdajnike. Ikonografija na studentskim protestima se ne uklapa u tu njegovu mantru i zato ih optužuje da su neiskreni i da se foliraju“, zaključio je Vukadinović.