Vulin je rekao da se trenutno vodi hibridni rat protiv Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, i to iz jednog centra. Iako nije otkrio koji je to centar, u pravom vulinovskom maniru optužio je sve odreda – Zagreb, Sarajevo, Aljbina Kurtija, regionalne javne ličnosti, predvodnike blokada...

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin je u petak na televiziji Pink rekao da su napadi na Srbiju iz Sarajeva i Zagreba usklađeni, da pritisci rastu i da je sve koordinisano iz jednog centra.

„Javne ličnosti iz čitavog regiona podržavaju baš one koji su protiv Vučića. Da li je moguće da ne postoji nijedan fudbaler, košarkaš, glumac koji recimo podržava Vučića? Ne, odjednom u istom trenutku sve Severine i svi sportisti su protiv Vučića. To nije slučajno. To se radi iz jednog centra“, ocenio je Vulin.

Po njegovim rečima, studenti su podložni manipulacijama i većina njih ima iskrenu želju za promenom, ali su predvodnici blokada plaćenici.

„Ti koji vas podržavaju, nisu izgubili nijednu društvenu privilegiju, a vi ćete da se mrznete, da ostanete bez ispita“, rekao je Vulin i pozvao studente da se vrate redovnim obavezama na fakultetima.

Malo Hrvati, malo Kurti

Iako je potpredsednik Vlade Srbije ocenio da je hibridni rat protiv Vučića koordinisan iz jednog centra, sam je naveo nekoliko različitih centara za koje smatra da rade protiv interesa Srbije. Ni ovog puta nije propustio da spomene Hrvate i Aljbina Kurtija, koji su i inače redovna tema njegovih medijskih pojavljivanja.

„I gle čuda podrži vas Kurti, ove ustaše hrvatske se odjedanput jave i kažu da im je strateški interes da sruše Vučića – ne možemo mi, mogu srpski studenti, Srbi će srušiti Vučića. Pa naravno, Srbi su uvek radili prljav posao za Hrvate, ono što oni nisu mogli da urade ni ekonomijom ni vojskom tu su Srbi, ima Srba koji će da reše taj problem. U Hrvatskoj imate i levicu i desnicu i svi se slažu oko jedne stvari – Srbe treba slomiti“, rekao je potpredsednik srpske vlade.

Izvor: Beta