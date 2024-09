„Svi razgovori koji su vođeni, od Briselskog sporazuma i dolaska ove vlasti, sve to je postepena predaja. Kao kada psu skraćujete rep centimetar po centimetar, da bi mu bilo lakše“, slikovito je opisao Vujošević

Kada je reč o Kosovu, na delu je postepena predaja svega što u ratu nije izgubljeno, izjavio je proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević i ocenio da je morala da se vodi mudrija i fleksibilnija politika.

„Svi razgovori koji su vođeni, od Briselskog sporazuma i dolaska ove vlasti, sve to je postepena predaja. Kao kada psu skraćujete rep centimetar po centimetar, da bi mu bilo lakše“, slikovito je opisao Vujošević.

Kako je procenio u serijalu razgovora Kosinus o rešavanju kosovskog problema, ta postepena predaja je možda bila i jedan od uslova da aktuelna vlast dobije podršku Nemačke i Angele Merkel.

Povodom dileme Kosovo ili EU, Vujošević je uzvratio pitanjem: „Ko nam to uopšte nudi i ko to kaže da će Srbija, ako preda Kosovo, ući u Evropsku uniju?“

„Ako Srbija uđe u Evropsku uniju jednog dana, to će biti neravnopravan odnos“, predvideo je on , uveren da bi to bilo neko predvorje.

Evropska unija ili Kosovo je lažna dilema, jer nam to niko ne nudi, konstatovao je Vujošević, koji misli da ni referendum nije opcija, jer nas niko ne pita.

Kako je obrazložio, „ako se ovde sprovede referendum, niko neće prihvatiti rezultate tog referenduma, ni Evropa, ni Amerika“.

Kako je ocenio, Srbija je pre Briselskog sporazuma imala više ingerencija nego što bi trebalo da se dobije formiranjem Zajednice srpskih opština (ZSO).

„Ne čini mi se da su to neke velike autonomije za srpski narod na severu“, ukazao je Vujošević i dodao da je mnogo toga već „isporučeno“.

„Stolica za Kosovo u UN bila bi potpuno predavanje“

Prema njegovom viđenju, „mnogo je referenci samostalne države da bi se zauzvrat dobila ZSO bez velikih ingerancija i dobiti za Srbe i da bi se to predstavljalo kao veliki uspeh“.

Stolica za Kosovo u Ujedinjenim nacijama bila bi potpuno predavanje i odustajanje od bilo kakvih pozicija i interesa Srbije na Kosovu i Metohiji, rekao je Vujošević, koji međunarodnu konferenciju vidi kao bolje rešenje od direktnog dijaloga Beograda i Prištine.

„Način da Srbija odbrani deo svojih interesa je vraćanje na razgovore koje će voditi međunarodna grupa u kojoj će biti i Kina i Rusija, pod okriljem UN“, smatra Vujošević, ali dodaje i da to teško može da se postigne iz sadašnje pozicije.

Za njega zamrznuti konflikt nije rešenje za Kosovo, jer „akumulira potencijal velikog novog konflikta, dok se pozicija Srba na Kosovu sve više pogoršava“.

Vujošević vidi rizik sukoba na Kosovu, jer primećuje frustracije kod tamošnje srpske zajednice.

„Frustriran sam ja svime što se dešava, a frustrirana je i srpska zajednica na Kosovu. Bez kompromisa u kojem bi obe strane našle neki minimum ostvarenih prava za neki zajednički častan život, nema dugotrajnog rešenja“, zaključio je Vujošević.

Izvor: Fonet