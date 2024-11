Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je svojim gostovanjem na Radio-televiziji Srbije (RTS) u četvrtak apsolutno srozao RTS na najniže grane, izjavio „Vremenu“ profesor beogradskog Fakulteta političkih nauka u penziji Rade Veljanovski.

Vučić je u četvrtak u prvom Dnevniku RTS na samom početku jasno stavio do znanja je došao da priča šta hoće, što mu je novinarka Bojana Mlađenović i dopustila.

„Bio je bahat, apsolutno nepristojan, krajnje nekorektan prema novinarski s kojom je vodio razgovor“, rekao je Veljanovski.

„Vučić nema predstavu o tome šta je profesionalno novinarstvo“

On je napomenuo da je tačno da RTS „nije sjajan“ i da ne radi svoj posao na najolji mogući način u informativnom programu, ali da su „u poslednje vreme počeli malo da se pomeraju“.

„U informativnim emisijama možemo da vidimo informacije, pa čak i kraće izveštaje o onome što se dešava na protestima, i okupljanjima građana raznim povodima. Vučić smatra da je to neprofesionalno, što je očigledan dokaz da on nema predstavu o tome šta je profesionalno novinarstvo“, rekao je Veljanovski.

On je istakao da je Vučićevo ponašanje na gostovanju na RTS-u bilo „apsolutno neprimereno“.

„Da se neko tako ponašao na BBC-ju ili nekom drugom javnom servisu u Evropi, on bi bio ljubazno zamoljen da napusti studio. Tako nešto ne bi moglo da se dogodi“, rekao je Veljanovski.

Gde je reakcija građana?

Da, verovatno da tako nešto ne bi moglo da se dogodi na BBC-ju ili nekom drugom javnom servisu, pa smo pitali Veljanovskog kako bi onda građani Velike Britanije ili neke druge evropske demokratije reagovali da se premijer ili predsednik te zemlje tako ponaša na javnom servisu.

„Građani bi reagovali tako da on više ne bi bio premijer ili predsednik njihove zemlje“, rekao je Veljanosvki.

Međutim, Aleksandru Vučiću takvo ponašanje očigledno prolazi, što Veljanovski objašnjava ovako:

„To prolazi, ali tu postoje i druga pitanja koja traže odgovore. On je u svom pojavljivanju na društvenim mrežama najavio tu emisiju u kojoj je gostovao. Postavlja se pitanje ko je dogovorio tu emisiju, koji urednik ili uređivački kolegijum je to odlučio“, rekao je Veljanovski.

„Sve je bilo dogovoreno sa RTS-om”

On je podsetio da Vučić ističe kako nikada ne traži unapred pitanja za televizijske emisije u kojima gostuje i uvek dolazi spreman.

„Dok on govori o mostu na Starom savskom mostu i tvrdi kako je taj most sav propao i kako su istrulili nekakvi drveni delovi, a gvozdeni zarđali – na ekranu imamo sliku tih delova mosta. Znači, bez obzira što je sve bilo dogovoreno sa RTS-om i što je RTS ispunio sve njegove želje on je ipak reagovao kako je reagovao“, rekao je Veljanosvski.

Ako RTS već ima dogovor sa Vučićem, a on se ipak tako ponaša, pitali smo Veljanovskog da li to znači da RTS svesno žrtvuje svoje ljude znajući da će se Vučić tako ponašati.

„Ima i toga. Do sada je ozbiljnije razgovore uvek vodio Zoran Stanojević, i on je nekako uspeo da se nosi u tim situacijama, da to ima nekakvu formu. U ovom slučaju novinarka nije bila u stanju da se izbori sa situacijom. Nemušto je to pokušavala nekoliko puta, međutim, ipak je dopustila sagovorniku da je potpuno anulira i porazi, a da time porazi i sam RTS“, zaključio je Veljanovski.