Poslanička grupa Socijalista i demokrata (S&D) u Evropskom parlamentu pozvala je Kaju Kalas, Martu Kos i Ursulu fon der Lajen da se oglase povodom odlaska predsednika Srbije u Moskvu i kažu koje su to posledice na koje su upozoravale Aleksandra Vučića pre njegovog puta na proslavu Dana pobede u glavni grad Rusije.

„Ne može više kao do sada! Vučićevo okretanje na stranu Vladimira Putina šteti Srbiji, regionu i čitavom procesu proširenja“, piše na Iks nalogu S&D.

Oni su prozvali visoku predstavnicu EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaju Kalas, evropsku komesarku za proširenje Martu Kos, kao i predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen.

„Rekle ste da će biti posledica. Pa postupite odmah!“, pozvali su iz S&D.

No more business as usual!

Siding with Vladimir Putin harms Serbia, the region, and the entire enlargement process.@kajakallas, @MartaKosEU, @vonderleyen – you said there would be consequences.

So act now! pic.twitter.com/cS1yhtO4H2

