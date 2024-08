Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u sredu se uputio ka Malom Zvorniku kako bi razgovarao sa građanima zbog njihovih briga u vezi sa projektom „Jadar“ i posledicama otvaranja rudnika po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

U gotovo četiri sata razgovora pomalo se govorilo o iskopavanju Jadarita i posledicama po životnu sredinu. Jedan gospodin je i upitao gde građani mogu da se informišu o projektu i koje će konkretno benefite imati meštani od projekta.

Vučić odgovara: „Budžet Malog Zvornika je negde oko 5,5 do šest miliona evra, budžet Loznice je 32 miliona evra, budžet Krupnja je oko šest miliona evra. Kad saberete Rađevinu, Loznicu, Mali Zvornik, Ljuboviju ukupni budžeti su oko 50 miliona evra. Ja vam sad kažem tri godine posle otvaranja rudnika garantujem da bi budžeti u te četiri opštine bili ne manji od 160 miliona do 170 miliona evra. Dakle, za više od tri puta”.

Dodao je da meštani samo sagledaju kolika je potreba za asfaltiranjem, za osvetljavanjem i svim drugim stvarima.

„To je samo da ovde opštine ne znaju šta da rade od para. Na stranu što bi država na sve druge načine obezbedila mnogo više novca. A da ne pričam koliko to znači kada imate direktno, indirektno oko 5.000 ljudi zaposlenih sa platama većim od po 1.000, 1.200 evra i tako dalje. U ekonomskom smislu to je neupitno za celu zemlju, a o uticaju na BDP sa ove tri stavke je preko 4.3 posto, ali i do 11, 12 do 16 posto u zavisnosti od toga možemo da obezbedimo i četvrtu stavku, proizvođača električnih automobila. To je kvantni skok za Srbiju, ali uopšte ne želim sada o tome da pričam”, zaključio je Vučić.

Građani mole za pomoć

Da je potreba građana za asfaltom velika govori u prilog tome što se na sinoćnom sastanku često moglo čuti kako građani mole predsednika da im obezbedi put.

Jedan gospodin je govorio da plače svaki dan za svojom decom koju je poslao u Valjevo zbog škole jer ne mogu 12 kilometara neasfaltiranog puta da prelaze.

Vučić je konstatovao da je to pet miliona evra za put i da je mnogo teško. Međutim, kaže mu da ne plače: „Ako uradimo put hoćeš prestati da plačeš?”.

Predsednik je rekao nekome od prisutnih da nazovu Sinišu (Malog) te da će put biti odrađen sledeće godine jer ove sada ne može.

Za Ljuboviju je obećao put već od ponedeljka.

Darko Glišić pozvan u petak

Predsedniku je i u toku događaja ministar za javna ulaganja Darko Glišić potvrdio svoj dolazak u petak u podne u Mali Zvornik kako bi rešio probleme sa vodom. Uložiće više od tri miliona evra, kaže Vučić, samo kako bi se rešio taj problem.

U moru obećanja, još od pedesetih godina prošlog veka škola nije renovirana, postojali su projekti ali nikad sprovedeni i završeni. Zato, obećava Vučić da će renovirati jednu školu sada, a drugu za godinu i po dana što je ukupno, kaže on 2.5 miliona evra. Koju će prvo renovirati, kaže predsednik – onu koja je važnija.

Narod sa svojim mukama i osnovnim potrebama ostao je u Malom Zvorniku, a predsednik je susret sa građanima završio obećanjem: „Darko Glišić će u petak biti kod vas”.