Iako je u septembru najavljeno da će Srbija dobiti dugoročni gasni aranžman sa Rusijom, u mesecima koji su usledili došlo je do promena, a sve do danas nije bilo zvaničnih informacija po tom pitanju.

Sada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je postignut dogovor o snabdevanju Srbije gasom do 31. marta 2026. godine.

Tako će Srbija, umesto ranije najavljivanog trogodišnjeg aranžmana, dobiti znatno kraći ugovor.

Ipak, predsednik je poručio da građani mogu da budu sigurni i da mogu mirno da spavaju.

Od tri godine do tri meseca kratak je put

Svega nekoliko meseci ranije, u septembru ove godine, posle jednoipočasovnog razgovora s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom uoči grandiozne vojne parade u Pekingu, Vučić je poručio da će u Srbiju stizati ruski gas pod povoljnijim uslovima u naredne tri godine.

„Naša želja je da dobijamo 2,5 milijardi kubika plavog goriva godišnje sa punom fleksibilnošću i to bi trebalo da nam obezbedi novi dugoročni ugovor sa Moskvom čije zaključenje se očekuje krajem meseca“, izjavio je tada Vučić.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države zategle su sankcije prema srpskim firmama koje sarađuju s Rusima, stupile su pune sankcije NIS-u, a Srbija se našla na zasad nejasnom putu šta će dalje biti s energentima.

Gasprom pregovara s MOL-om o prodaji udela u NIS-u

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao i da je istina da Gasprom pregovara o prodaji svog udela u NIS-u mađarskom MOL-u.

„Imamo informacije da razgovaraju, između ostalog, sa mađarskim MOL-om. Nemamo ništa protiv, Mađari su naši prijatelji, samo da završimo što je moguće pre, do 15. januara“, naglasio je Vučić.

Predsednik je ponovio da, čak i ukoliko ne dođe do dogovora o prodaji ruskog udela u NIS-u, Srbija neće ići na, kako je rekao, „otimačinu“. Srbija će u tom slučaju, kako je poručio, biti spremna i da preplati NIS.

Izvor: N1

