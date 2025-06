Na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je svaki zadatak policajaca rizik, a to se dovoljno ne poštuje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se boriti za poštovanje policajaca i predložio Vladi da sa Skupštinom radi „ne na daljem razvlašćivanju narodne policije, već na davanju čvršćih ovlašćenja policiji, jasnih okvira za to kako bi pravo i pravda trebalo i kako moraju da budu ustanovljeni i uspostavljeni“.

Na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, Vučić je u Palati Srbija rekao da je svaki zadatak policajaca rizik, a to se dovoljno ne poštuje.

„Zato ću se, i dok sam na ovom mestu, boriti za poštovanje policajaca“, rekao je Vučić.

Vučić je dodao da ga je sramota kada gleda kako neki pokušavaju da unize i profesiju i ponize svakog čoveka samo zato što radi svoj posao i ništa drugo.

Vučić je ocenio da su u Srbiji oduzimana ovlašćenja Ministarstvu unutrašnjih poslova i davana tužilaštvu, jer su nam rekli da je to tako u razvijenim zemljama Evrope.

„Govorili su da tako mora da bude, tako ćete napredovati, tako će sve da vam bude bolje. Naravno, nisu to mnogi govorili zbog toga što su želeli dobro Srbiji ili što su želeli da provodimo stvarne reforme, već zato što je uvek bilo mnogo lakše uticati na manji broj onih koji su nosioci tužilačkih i pravosudnih funkcija u krajnjoj liniji nego na one koji obavljaju svoj posao u policiji“, rekao je on.