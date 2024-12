„Juče se dogodio pokušaj velikog i žestokog hibridnog napada na našu zemlju“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti povodom, kako je rekao, incidenta u Zubinom Potoku i aktuelne situacije na Kosovu i Metohiji.

Istakao je da će on izneti činjenice o eksploziji u selu Varage, kada je oštećen kanal Ibar-Lepenac, jer „pošto smo pažljivo slušali prištinske zvaničnike, od njihovih medija nismo čuli mnogo činjenica“.

„Za to su optužili Srbiju i Rusiju. Zašto smo mi tako mirni i zašto ćemo mi da insistiramo više nego iko na ovom slučaju? Zato što ne postoji nijedna stvar da pokažete i dokažete ako nešto ne postoji“, kazao je Vučić.

On je isprva istakao da je akcija izrežirana i „glupo osmišljena“, ali je potom naveo da Srbija neće nikoga optuživati.

„Mi se kao ozbiljna država nismo bavili optužbama. Imamo određene sumnje, istraga će pokazati ko je to naredio. Mislimo da imamo određena saznanja ko bi mogao da bude počinilac“, rekao je on.

Ako je neko od Srba učestvovao u ovome, biće momentalno uhapšen i procesuiran ako se nalazi u centralnoj Srbiji, rekao je Vučić.

„Plašim se da se to neće desiti“, dodao je.

Red Kosova, red povećanja penzija

Predsednik Srbije dodao je da je Kosovska policija, suprotno međunarodnom pravu, upadala u srpske kuće u Zubinom Potoku, za koje su navodno postojale indicije da su povezane sa eksplozijom.

„Videćete sada da ovako ozbiljna policija ne radi. Ovo nema veze sa ozbiljnom istragom, ovo je bezglavo jurišanje na srpske kuće i domaćine“, kazao je Vučić.

Sve je bila „predstava za domaću i međunarodnu javnost“, nakon koje je izvršena „dodatna okupacija“ na severu Kosova.

Zatim se zahvalio Grenelu i Orbanu, „čak“ i nemačkom Ministrastvu spoljnih poslova na uzdržanosti.

A onda je prešao na povećanje penzija, „da obraduje penzionere da mogu da pripreme pečenicu za Božić“, pomoć mladima da se osamostale i gradnju autoputeva.

O protestima i slučaju sina Miloša Vučevića

Na pitanje o protestima koji su u proteklim nedeljama zahvatili Srbiju, Vučić je rekao da „nasilje provode oni koji ne prijavljuju svoje skupove i gaze ustavom zagarantovanu slobodu kretanja“.

„I to moram da kažem svakome, i ljudima iz SNS i SPS, uvek ću to reći. Video sam to dole u Beogradu na vodi, i video sam kako je došlo do svađa. Ajde umijte se hladnom vodom, razmislite šta pričate i šta hoćete. Policija nije odobrila taj skup, što znači da se smatra zabranjenim. Ne možete vi sprečavati nekoga da se kreće po svojoj zemlji. A onda tražite da vam policija pomogne dok sprečavate druge“, rekao je Vučić.

„Kažu negde su se pojavili i predstavnici opština. Da, i? Kao što nisam razumeo šta je smisao onog snimka sa Zobenicom. Evo i da kažemo da jeste, mada ja mislim da nije istinit. Vi imate pravo da kažnjavate ljude, a niko nema pravo da se suprotstavi“, naveo je.

Upitan za komentar o nastavnici gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ koju tabloidi optužuju da je „naterala“ sina Miloša Vučevića da učestvuje na protestu „Zastani, Srbijo“, Vučić je rekao da se „nada izvinjenju“.

„Te nastavnike je interesovala politika, a to ne sme da ih interesuje. Sme privatno, van dece i časova. U školi nikako. Nadam se da će uputiti izvinjenje, srećom to je bilo manje od jedan odsto nastavnog osoblja. Ali ti ostrašćeni ljudi neka dobro razmisle šta su uradili protiv interesa dece“, dodao je Vučić.