“Naša profesorka Danijela Grujić predaje filozofiju, predmet koji imamo u trećoj i četvrtoj godini, kako je onda Danilo Vučević imao čas kod nje kad je on drugi razred? Ovo je politička osveta profesorki koja krajnje profesionalni radi svoj posao.”

Ovaj natpis zalepljen je u subotu na vrata gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, nakon što su tabloidi optužili profesorku Grujić da je naterala sina premijera Miloša Vučevića da izađe na ulicu kako bi odao počast poginulima u nesreći na Železničkoj stanici,javiojeportal Autonomija.info.

Ranije, premijer Miloš Vučević optužio je profesore Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu da su njegovog mlađeg sina Danila, učenika te škole, „isterali“ na ulicu „da bi navodno odao počast poginulima u nesreći u Novom Sadu“.

Direktor i predsednica Školskog odbora te gimnazije hitnim saopštenjem izvinili su se Vučeviću.

„Moj mlađi sin Danilo, koji je drugi razred gimnazije ‘Jovan Jovanović Zmaj’ i koji ima 16 godina, isteran je praktično iz škole sa svojim kolegama na zahtev dvoje, troje profesora da moraju da izađu na ulicu da bi navodno odali počast poginulima u nesreći u Novom Sadu. Deca su posle shvatila da je to politički organizovano, nisu posle toga ni imali čas koji su trebali da imaju, mislim da je biologija bila u pitanju“, rekao je Vučević.

„Političke poruke da svi mi treba da budemo smenjeni, da ne kažem ubijeni“

On je naveo da je „deci rečeno da svi moraju da izađu napolje“ i da to „nije to ostavljeno izboru đacima, nego je bila naredba“.

„To su deca, ona slušaju profesore. Nisu to odrasli ljudi. Da li neko misli da bi moj sin izašao da protestuje protiv mene? Na kraju je učestvovao u performansu koji se svodi na političke poruke da treba da svi mi budemo smenjeni u najmanju ruku, da ne kažem ubijeni“, izjavio je Vučević.

„Onda su zvali direktora gimnazije koji je rekao da je na bolovanju. Ja njega lično poznajem. Neki profesori su izbacili odeljenja napolje. Nisu svi učestvovali u tome, većina nije, ali odeljenje u kom je moj sin jeste“, rekao je Vučević za Informer.

Tokom akcije „Zastani Srbijo“ došlo do incidenta ispred Karlovačke gimnazije, kada su neki građani vređali đake i profesore, u šta je bio je uključen i predsednik opštine Dražen Đurđić.

Na snimcima sa društvenih mreža može se videti da je Đurđić sa još nekoliko nepoznatih muškaraca pokušao da skloni đake i profesore sa ulica.

Izvinite premijeru, i veliko hvala

Na Vučevićeve tvrdnje vrlo brzo su reagovali direktor Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ Radivoje P. Stojković i predsednica Školskog odbora mr Nataša Budimir koji su se hitnim saopštenjem izvinili se Vučeviću.

U saopštenju je između ostalog navedeno da su održane vanredne sednice Nastavnog veća i Školskog odbora.

Istaknuto je da ta gimnazija osuđuje „politizaciju“ učenika i te škole, i postupanje nastavnog osoblja koje je „iskoristilo tragediju za nezakonito i nemoralno delovanje“.

Najavljeni su i disciplnski postupci, a u saopštenju se našlo mesta i za „institucionalnu zahvalnost“ Gradu Novom Sadu, Pokrajini Vojvodini i Republici Srbiji „za sistemsku podršku u svakodnevnom radu“.

Brnabić: Mnogo više od političke zloupotrebe dece

Objavom na društvenoj mreži Iks slučaj je prokomentarisala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Ona se prvo zapitala kako uopšte reagovati na činjenicu da je „neki prosvetni radnik samostalno odlučio da svoje učenike izvede iz učionice na ulicu kako bi učestvovali u nekom političkom performansu“.

„Tu je posebno mučna činjenica da je taj prosvetni radnik svesno tako nešto uradio i detetu čiji je otac predsednik Vlade Republike Srbije ne razmišljajuću ni jednog trenutka o tome kako se to dete oseća ili, još gore, razmišljajući o tome i sa jasnom željom da kazni dete zbog političkih stavova njegovog oca. Ovo je mnogo više od političke zloupotrebe dece koja bi, po sebi, bila strašna, apsolutno neprihvatljiva, i u svakom normalnom društvu bi zahtevala najstrože sankcije. Ovo je kaznena ekspedicija protiv određenih porodica i to u prosvetnim ustanovama, a od strane političara prerušenih u nastavnike“, ocenila je Brnabić.

Opozicija u Novom Sadu: Čas morala i etike đaka Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“

Novosadska opozicija koju čine sve opozicione odborničke grupe Skupštine grada Novog Sada najoštrije je osudila „neosnovane napade“ premijera Vučevića na nastavno osoblje Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“.

U saopštenju opozicija navodi da Vučevića očigledno vrlo uznemirava što su skoro svi đaci „najuglednije gimnazije u Novom Sadu dobrovoljno prisustvovali svojevrsnom petnaestominutnom času iz morala, etike, empatije i solidarnosti prema porodicama stradalih, kada su napustili nastavu u 11:52 i zastali“.

„Prebacivanje odgovornosti na profesore koji su se sa njima solidarisali, da su ih nagovarali, a posebno terali da izađu sa nastave je gnusna laž, poput one da je veštačka inteligencija kriva za pozivanje naprednjaka na nasilje i sukobe sa građanima“, navela je opozicija.

Novosadska opozicija istakla je da daje punu podršku kolektivu škole i budno motri na reakcije direktora na koga vlast vrši pritisak da budu kažnjeni profesori koji su deci dozvolili da na 15 minuta napuste čas i time nauče više o životu, moralu i etičkim vrednostima, nego u bilo kom nastavnom procesu.

„Predsednik Vlade Srbije od koga tražimo ostavku jer ga smatramo odgovornim za korupciju, bahatost i javašluk koja je ubila ljude, mora da shvati da je vatra slobode upaljena i da je ne može ugasiti koliko god se trudio, nego će njene iskre padati na sve strane i paliti nove požare kao što već jesu na ulici, fakultetu, u školama, državnim institucijama i svuda širom zemlje“, navedeno je u saopštenju.

PSG: Školski sistemi moraju da se bave obrazovanjem slobodnomislećih građana

Pokret slobodnih građana (PSG) Novi Sad osudio je danas postupak direktora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“

„Ovakve situacije moraju poslužiti kao podsećanje da se školski sistemi moraju baviti obrazovanjem slobodnomislećih i odgovornih građana, kao i da se mladi ljudi i njihovi stavovi moraju poštovati“, naveo je PSG u saopštenju.

Pokret je dodao da je neophodna reforma obrazovnog sistema u kome će se glavna pažnja posvetiti razvoju kritičkog misljenja i tolerancije kod dece, jer ih samo tako spremamo za uspešan život u modernom dobu.

„Smatramo krajnje neprihvatljivim da se nastavnicima i učenicima, koji su pokazali empatiju i humanost, imputira bilo kakva zloupotreba, posebno kada se zna da niko od njih nije bio primoran da učestvuje u ovom činu“, naglasio je PSG.

Pokret je pružio podršku svim nastavnicima i učenicima koji svojim delovanjem doprinose očuvanju empatije, slobode mišljenja i dostojanstva u društvu.