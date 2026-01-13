I da ima vremena, ne bi ga gubio na Misiju Evropskog parlamenta koja će boraviti u Srbiji, izjavio je predsednik Republike Aleksandar Vučić. Zašto? Zato što ih niko nije zvao i što „mrze Srbiju“

Ljut je bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Abu Dabiju kada su ga pitali za Misiju spojnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta koja će boraviti u Srbiji od 22. do 24. januara. Evroposlanici dolaze da ispitaju stanje demokratije u Srbiji nakon pada nadstrešnice, odnos režima prema studentima i građanima, slučajeve policijske brutalnosti i sudbinu političkih zatvorenika.

Nije čudo da se to predsedniku celog Ćacilenda (što bi rekao Filip Švarm) nije svidelo, jer šta ima da ispituju, kada je stanje demokratije u Srbiji bolje nego u Nemačkoj i Hrvatskoj zajedno, odnos naprednjačke vlasti prema studnetima i građanima je za uzor, slučajeva policijske brutalnosti nema, a nema ni političkih zatvorenika, jer to su zapravo sve sami teroristi. Ako ne verujete Aleksandru Vučiću, pogledajte Pink i TV Informer i poslušajte stručnjake i analitičare koji tamo gostuju i mogu da pričaju šta hoće, jer REM ne postoji, a kada je postojao bio je pod kontrolom Srpske napredne stranke.

Seli mrzitelji Srbije

Prema konkretnim rečima predsednika Republike: „Seli mrztelji Srbije i dogovorili se jednog dana – e mi ćemo dvadeset i nekog da dođemo u Beograd. Znate, ja ne mogu da dođem kod vas na slavu ili na proslavu Nove godine ako mi vi, makar prvi put, ne uputite poziv u svoj dom, u svoju kuću. Mi ih nismo pozvali. Oni, dakle, dolaze pod jedan – nepozvani, pod dva – sami su odlučili da posete Srbiju u tom periodu“.

A on, Vučić, je upravo tada u Davosu i imaće razgovore „veoma važne“, videće građani Srbije već sa kojim moćnicima i silnicima će razmeniti strahovito značajne reč-dve u hodnicima, ili mimo njih. Ali nema veze, i da nema obaveze, ne bi gubio vreme na te evroposlanike (ranije je neke od njih nazivao „evropskim šljamom“, a potom i „patološkim lažovima“).

„Ali to je sve sitnica, jer ja želim da vam navedem treću stvar, da ne bi oni govorili da ja izbegavam“, rekao je predsednik poznat po samospoznaji sebe kao veoma hrabrog čoveka. „Ja ništa ne izbegavam. Ja neću da se sretnem ni sa Piculom (Tonino Picula, stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju), ni sa Prebiličem (Vladimir Prebilič, evroposlanik iz Slovenije), ni sa svima njima, ne pada mi na pamet da gubim vreme“.

Ipak, vremena je ponovo našao za Pink i snimanje emisije Amidži šou. Uz Vučića, gosti su bili ministar finansija Siniša Mali, glumica Lidija Vukićević, voditeljka Sanja Marinković i pevačica Anđela Ignjatović Breskvica. Emisija se reklamira najavljujući predsednika i ministra u „nikad viđenom izdanju“.

Nenaučene lekcije

Poslednji put kada se Vučić ostrvljavao na evroposlanike, kao što to čini sa srpskim opozicionarima, to mu je na glavu navuklo bes šefice Evroposke komisije Ursule fon der Lajen.

Usledila je nikad gora rezolicija Evroposkog parlamenta o Srbiji izglasana velikom većinom koja je najoštrije osudila talas nasilja koje je nad građanima sprovodila srpska policija, kao i konstantno zastrašivanje i hapšenje demonstranata.

Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji ovim povodom izbegavanja komisje EP za Novu kaže da to pokazuje da nedavna odluka srpskih vlasti na čelu sa Aleksandrom Vućićem da Srbija nema predstavnika na Samitu EU – Zapadni Balkan u Briselu, nije izolovani incident i odluka doneta u momentu zbog neotvaranja Klastera 3.

“To sad već postaje politika režima. Što više pravi takvih postupaka, to će njihovim saveznicima u EU biti teže da brane svoje pozicije kad se govori o SNS-u”, smatra Međak.

Politička infantilnost

Umesto Vučića i Brnabić, delegaciju Evropskog parlamenta u ime vlasti dočekaće predsednica skupštinskog Odbora za evropske integracije Elvira Kovač i predsednica Odbora za spoljne poslove Marina Raguš, saopštila je Ana Brnabić.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović ocenio je da je odluka Vučića i Brnabić da se ne sretnu sa predstavnicima EP pokazatelj “političke inflantilnosti” za koju ne postoji opravdanje i kojom se nanosi velika šteta Srbiji.

