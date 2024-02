SNS nema ni legalnu ni legitimnu većinu u Beogradu kažu Borko Stefanović, Dobrica Veselinović, Pavle Grbović i drugi iz evropske opozicije, a GO SNS- a da je njima, kao i Đilasu važan samo položaj

Izjava predsednika Aleksandra Vučića da SNS u Beogradu ima i legalnu i legitimnu većinu, izazvala je reagovanje opozicije.

Borko Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde objasnio je, kako je rekao, “najboljem studentu prava u istoriji“ da stranka čiji je član nema „nikakvu većinu, ni legalnu, a još manje legitimnu“.

„Niste legalno stekli mandate jer ste krali na izborima. Zbog uvoza fantomskih birača, plaćanja za glasove i ucena birača, kao i zbog nezapamćene otimačine medija u Srbiji, vaši odbornici nemaju mandate već samo proizvod otimanja narodne volje. Ne možete nikako imati legitimnu vlast jer i pored krađe izbora, pokušavate da kupite odbornike koji su se predstavljali kao opozicija i tako skrpite većinu u gradskoj Skupštini“, napisao je Borko Stefanović.

Gradski odbor SNS mu je odmah odgovorio da je njegova izjava besmislena i da je interesantna samo „njegovom gazdi Draganu Đilasu. Polazeći od sebe, jer su sve novcem rešavali, na štetu građana, misle da će neko to danas ponoviti, a nisu ni svesni da je ljudima u SNS stalo do boljeg sutra Beograda, a ne do kombinacija i zloupotrebe položaja, kao Đilasu.“

Rekli su i da je pobeda SNS ubedljiva i da oslikava volju građana.

Dobrica Veselinović odbornik Zeleno-levog fronta u Skupštini grada Beograda smatra da je „izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da Srpska napredna stranka (SNS) ima većinu u Skupštini Beograda je samo kupovina vremena, jer je svima jasno da su izbori pokradeni i ne oslikavaju volju građana.“

„Smatramo da je ovaj format Skupštine grada Beograda nelegitiman i opozicija će u ponedeljak jedinstveno nastupati sa ciljem da se takva skupština grada ne konstituiše“, poručio je Veselinović.

Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana smatra „da Srpska napredna stranka (SNS) ne može da dobije 56 glasova odbornika u Skupštini Beograda, a svaki pokušaj pravljenja većine sa prevrtljivcima bilo bi direktno varanje građana i prekrajanje njihove izborne volje“, rekao je Grbović.