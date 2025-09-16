„Mi smo spremni za to, spremni smo odavno za to, bili smo spremni i 15. marta. Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima. Naša služba će ih dodatno kontaktirati. Mi ćemo Srbiju sačuvati, odbraniti i zaštiti“, rekao je Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, povodom saopštenja Spoljne obaveštajne službe Rusije da EU priprema „Majdan“ u Srbiji, da će odgovoriti ruskim partnerima i primeniti određene mere, ocenivši da nema sumnje da organizatori „obojene revolucije“ neće tek tako odustati i da će zato imati završni pokušaj preuzimanja vlasti na silu.

„Mi smo spremni za to, spremni smo odavno za to, bili smo spremni i 15. marta. Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima. Naša služba će ih dodatno kontaktirati. Mi ćemo Srbiju sačuvati, odbraniti i zaštiti“, rekao je Vučić u Tokiju novinarima iz Srbije.

Upitan o zamerkama opozicije što Dan jedinstva provodi van Srbije, Vučić je rekao da opozicija jedino što radi svakog dana je komentarisanje njegovog rada – „dok ja radim, oni komentarišu“.

Poručio je da nije prvi put da provodi praznike u inostranstvu, i da je susret sa japanskim carem i premijerom važniji.

Bez Vučićevog govora na vojnoj paradi

Govoreći o vojnoj paradi, Vučić je naveo da paradom želi da pokaže koliko je srpska vojska napredovala i istakao da na paradi neće držati nikakv govor, jer su dela „njegove najbolje reči“.

Prema njegovim rečima, to što opozicija „kuka“ da se spremaju promene u policiji, jasno je kako je državni udar bio organizovan i kakav upliv su „blokaderi“ imali u državnim institucijama.

„Umesto da se izvinjavam i pravdam, ja se time hvalim i to najavljujem – to će da gledaju u narednih šest, sedam, osam meseci. Srbija je izgubila mnogo energije dok ih nije pobedila, mnogo novca je uloženo u rušenje države i opet nisu uspeli“, rekao je Vučić.

On je poručio da će mnogo promena u državnim strukturama tek doći.

DS: Ruska obaveštajna služba optužila građane Srbije da su maloumni

Demokratska stranka (DS) saopštila je da u Srbiji ne postoji „nikakav spoljni plan, ‘Majdan’“ ili bilo kakva zavera protiv vlasti, kao što navodi Spoljna obaveštajna služba Rusije, već postoji samo volja građana da raskinu sa korupcijom, pljačkom i diktaturom.

„Ruska spoljna obaveštajna služba poručila je da su mladi ljudi u Srbiji ‘maloumni’ i ‘ispranog mozga’. Ti mladi ljudi su budućnost Srbije, koja se bori za ono što su prethodne generacije kroz istoriju izborile, a što prevaziđeni autokrata pokušava da im oduzme: slobodu, jednakost i bratstvo“, naglasila je DS u saopštenju.

Demokratska stranka poručila je da vređati generaciju mladih koji se časno bore za normalan život znači vređati čitavu Srbiju.

„Pitamo stranu obaveštajnu službu, koja je optužila građane Srbije da su maloumni i da rade protiv sopstvene države: zbog čega se mešate u unutrašnje stvari suverene evropske države? Zašto ste protiv jednakosti i slobode? Zašto branite krađu i bezakonje i zašto podržavate diktatora koji se smučio narodu“, navela je DS.

Đilas: Obaveštajna služba Rusije punom snagom podržala Vučićev režim

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je da je obaveštajna služba Rusije „punom snagom podržala Vučićev režim“.

„Ruska obaveštajna služba ponovo je izmišljanjem ‘srpskog Majdana’ punom snagom podržala Vučićev režim. To nije prvi put – isto su radili i pred proteste organizovane zbog krađe izbora pre godinu i po dana. Tada se Aleksandar Vučić javno zahvaljivao na ‘informacijama’ koje su mu dali, po kojima je opozicija navodno pripremala taj isti ‘srpski Majdan’“, rekao je Đilas, a SSP je preneo u saopštenju.

On je dodao da ruska služba nije „otkrila“ ko danas predstavlja Srbiju u rusko-srpskom komitetu protiv „obojenih revolucija“.

„Da li je to i dalje Aleksandar Vulin, bivši šef BIA kome su SAD uvele sankcije zbog veza sa organizovanim kriminalom“, upitao je Đilas.

Izvor: FoNet, Beta