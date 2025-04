Kada je 22. januara nepoznati autor ispisivanjem grafita na ulazu u Jovinu gimnaziju u Novom Sadu poručio učenicima da idu u školu, sigurno nije ni slutio da će njegova poruka postati viralna.

Verovatno nije ni shvatio grešku koju je napravio poručivši „ćacima” da idu u školu.

Nepismena poruka nepoznatog autora ušla je tako u anale i novogovor studentskih protesta koji traju od novembra 2024, a izraz „ćaci” postao je metafora za one koji se protestima protive, „Studente koji žele da uče” koji kampuju u Pionirskom parku, koji je u međuvremenu postao „Ćacilend”, a predstavnici vlasti koriste ga neretko praveći podele između „nas” i „njih”.

Iskoristio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednu priliku za to.

I on je „ćaci“

Na Dan studenta, 4. aprila, predsednik je obukao belu majicu na kojoj velikim crnim ćiliričnim slovima piše: „I ja sam Ćaci”.

„Kao što vidite, u majici sam na kojoj piše ‚I ja sam Ćaci‘. Nisam, ti mladi momci i devojke su mnogo hrabriji od mene. Spavao sam u velikoj, toploj sobi, ovde u Sofiji u hotelu, dok su oni bili pod šatorom, kiši, na vetru i tako se muče svaki dan i svaku noć”, poručio je predsednik koji je trenutno na samitu u glavnom gradu Bugarske, aludirajući na studente koji kampuju u Pionirskom parku u Beogradu.

Studentima koji su mu bliski i neretko gostuju sa njim u režimskim medijima.

Pomenuo je predsednik u poruci i to kako Studente 2.0 napadaju fizički i na sve moguće načine, te da niko ne govori o njihovoj neverovatnoj borbi.

„Čudesna” borba ćacija

„A ta borba je čudesna. Ti mladi ljudi u Ćacilendu ništa ne traže ni od koga, osim da imaju i dobiju pravo da uče. Nikoga ne ometaju ni u čemu, nikoga ne blokiraju, ne provode teror ni nad kim”, rekao je Vučić, koji uporno mesecima one koje naziva “blokaderima” krivi za ekonomski pad Srbije i “sprovođenje terora” i proziva za poteze koji prave u borbi sa silama vlasti.

Poručio je da će ući u istoriju kako su neki mladi ljudi imali hrabrosti da se suprotstave „gomili”, kako su smeli da kažu „da”, dok je rulja vikala „ne”.

„Možda nas je manje, možda nas vi napadate, ali mi imamo svoja uverenja. I snaga uverenja je uvek jača i snažnija od snage čopora”, poručio je Vučić, aludirajući na masovna okupljanja ljudi nezadovoljnih sistemom, onih koji traže pravedniju državu i odgovornost.

„Stavio sam majicu sa natpisom ‘I ja sam Ćaci‘ ne zato što mislim da mogu da se poredim sa njima, već da im pružim podršku i kažem koliko im se divim. I njima i blokaderima i svima drugima, srećan Dan studenata”, poručio je Vučić dok deo tih koje naziva blokaderima putuje do Strazbiura kako bi proširili vest šta se dešava u Srbiji koju je Aleksandar Vučić pretvorio u Ćacilend.

Ismevanje studenata i građana

Ponovo je predsednik pokušao da ismeje studentske blokade i proteste. Pokušao je još jednom da ismeje borbu većine studenata i građana Srbije koji traže odgovornost za pad nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu u kojoj je stradalo 16 ljudi.

Na čijoj je strani, Vučić je jasno poručio majicom koju je odabrao da državnički čestita studentima njihov dan.

Pomenuo je i one druge, koji po njegovoj proceni ne žele da uče. One koji traže odgovornost, one koji prelaze stotine kilometara širom zemlje, one koji voze bicikle do Strazbura. Njima Vučićeva čestitka nije ni potrebna.

Oni će i Dan studenata provesti u blokadama, na ulicama i na biciklima.

Studenti beogradskih fakulteta u blokadi najavili su da će Dan studenata, 4. april, obeležiti na ulicama Beograda od 15 časova, prisećajući se borbe Žarka Marinovića i reagujući na nasilje koje trpe.

Čestitka raktora Vladana Đokića

I rektor univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, koji za predtavnike vlasti „lice zla” koje treba uhasiti, uputio je na Dan studenata čestitke čitavoj akademskom zajednici, uz zahvalnost na ličnom zalaganju pojedinaca da se sačuva jedinstvo i odbrani dostojanstvo obrazovanih mladih ljudi u Srbiji.

„Univerzitet u Beogradu već 70 godina slavi Dan studenata i pamti požrtvovanost pojedinca za dobrobit studentske zajednice”, naveo je Đokić u čestitki.