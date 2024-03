Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da beogradski izbori mogu da budu 28. aprila ili 5. maja, kada je Vaskrs.

„Ako predsednik Skupštine Srbije bude izabran 11. marta, 12. ili 13. marta, nevažno, izbori moraju da budu do 11. ili 12. maja. Znači mogu da budu 28. aprila, u roku između 45. i 60. dana, po zakonu. Pa mogu da budu 28. ili petog. A petog nam je Vaskrs. Hoćete li na Vaskrs da imamo izbore?“, rekao je Vučić novinarima tokom obilaska Vojnotehničkog instituta u Žarkovu.

On je, komentarišući zahteve opozicije da izbori ne budu 28. aprila zbog praznika, rekao da moraju da se gledaju zakonske norme.

„A oni kažu, Vučiću donesi leks specijalis. Ne donosi Vučić leks specijalis. Niti je kad donosio, niti može da donese. To donosi narodna Skupština“, rekao je Vučić.

Kako je rekao, opozicija nije došla na konsultacije kod predsednika Republike da zatraži nešto.

„Elementarne demokratske norme nisu poštovali. To što su neznalice, to je manji problem. Oni nisu znali ni kako da zatraže raspisivanje izbora. Ni to nisu znali, iako je bilo pisano i kako da pismeno sastave“, rekao je Vučić.

On je odbacio navode opozicije o izbornim manipulacijama, istakavši da je Srbije jedina zemlja na svetu koje je pozvala ODIHR na lokalne izbore.

„Da oni veruju u to da su izbori pokradeni, izašli bi skačući od sreće, pošto smo jedina zemlja koja je ikada pozvala ODIHR da prisustvuje lokalnim izborima. Na svakom biračkom mestu imaće tri puta više posmatrača. Jasno je njima da nikakve krađe nije bilo. I jasno im je, da biste pobedili na izborima, morate da dobijete poverenje naroda“, rekao je Vučić.

„Opozicija izgubila izbore“

Dodao je da će on čestitati svakom ko pobedi na izborima, ali da nikada neće, kako je rekao, da prihvati laži i obmane koje su deo geopolitičkih igara u kojima žele da razore Srbiju.

„Jer ja znam da nije tema to što su oni izgubili Beogradske izbore. Čisto kao sunce. I zahvaljujući svojoj bahatosti i lošoj politici između ostalog su došli do preokreta nekih dva, dva i po meseca pre samih izbora. Veća je suština u tome kako da se slomi Srbija, kako da se slomi jedna nezavisna zemlja“, rekao je Vučić.

On je prokometarisao i optužbe da se ljudi iz Male Krsne doseljavaju u Beograd, kako bi glasali na predstojećim beogradskim izborima i rekao da se sa teritorije Smedereva u poslednja 72 sada u skladu sa zakonskim uslovima u Beograd preselila jedna do dve osobe.

On je upozorio i sve članove Srpske napredne stranke da će biti zakonski sankcionisani ukoliko pokušaju da urade bilo kakvu malverzaciju vezanu za izbore.

„A što se tiče onih iz vladajuće partije, koji misle da mogu da na bilo koji način, nekakvim marifetlucima ostvare bolji rezultat. Ne daj Bože da im to padne na pamet. Evo ja im obećavam pred predsednikom naše stranke da će krivično odgovarati. Svaki. Bolje je časno da izgubite izbore, nego nečasno da pobedite. To moraju da nauče. To je moje upozorenje“, rekao je on.

Vučić je naglasio i da je zadovoljan zbog toga što su prihvaćene dve preporuke ODIHR-a i što je počela njihova implementacija.

„Jedna se tiče javnog prostora, dakle da sve partije imaju pravo, svi učesnici izbora imaju jednako pravo da koriste svaki javni prostor, svaku zgradu, svaki dom kulture, sve pod istim uslovima. I data je ta kontakt grupa preko ministarstva za lokalnu upravu, kako i na koji način da se to reguliše“, rekao je on.