Premijer Miloš Vučević je objasnio da je veći budžet za prosvetu predviđen, jer ima više od 1.000 novozaposlenih.

„Ne mogu da razumem da neko definiše to kao uvredu za prosvetu, time što država samo do kraja godine izdvaja 12 milijarde više, baš za tu istu prosvetu. Od toga, osam milijardi dinara više za plate zaposlenih u prosveti„, rekao je Vučević.

On se osvrnuo i na izjavu ministarke prosvete Slavice Đukić Dejanović, koja je govorila o rastu plata, odnosno drugačijem obračunu za stručne saradnike i razredne starešine.

„Ulaganja za pohvalu“

„Mislim da su to značajna ulaganja za prosvetu i da je to apsolutno za pohvalu, a ne za ispraznu kritiku i pokušaj dodvoravanja, jer neko vidi da bi to mogla biti tema na kojoj se dobija neki politički poen, svakako jeftin politički poen. Verujem da ćemo imati dobar socijalno-ekonomski dialog sa sindikatima u prosveti i verujem postizanju sporazuma i da će prosvetni radnici osetiti uvaženim i videti da imaju podršku države“, rekao je premijer.

On je poslanicima opozicije poručio da ne mogu da porede stvari koje nisu uporedive, odnosno da plate u prosveti ravnaju sa ulaganjem u kapitalne projekte poput EXPO-a ili izgradnje Nacionalnog stadiona.

„Vi govorite o budžetima za plate i poredite ih sa kapitalnim budžetima, budžetima za kapitalne projekte. Kapitalni projekti imaju vremensko trajanje, oni su ograničeni na godinu, dve ili tri, koliko je potrebno za realizaciju tog projekta. Najčešće pričamo o infrastrukturnim projektima i oni pre svega doprinose rastu BDP i rastu ukupne ekonomije naše države, s kojima na kraju imamo potencijal da podižemo plate i penzije i možemo da pregovaramo sa MMF-om i da sami definišemo svoje budžetske pozicije“, rekao je Vučević.

„Dobar predlog Vlade Srbije za povećanje plata u posveti“

Poručio je da poslanici opozicije moraju da znaju da prave razliku između izdvajanja za plate i ulaganje u kapitalne projekte i da se od njih, ako žele da se bave politikom, to očekuje.

„Bilo bi pogubno za državu i društvo da te stvari ne razlikujete, da ne znate šta su kapitalna izdvajanje, a šta su izdvajanja za plate“, rekao je Vučević.

Objasnio je da pitanje podizanja plata nije pitanje političke volje, nego je pitanje ekonomske snage države i da su se posledice neplanskog dizanja penzija videle 2008. godine.

„Mislim da rast plata od 12 odsto nije uvreda, nego je stvarno dobar predlog Vlade Republike Srbije. Pri tome morate pročitati protokol koji je potpisala tada Vlada 2023. u novembru, sa sindikatima u prosveti. Gotovo sve smo ispunili“, rekao je.

