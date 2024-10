Premijer Miloš Vučević ocenio je da Priština na prelazu Merdare nepotrebno vrši duge preglede, odnosno da stvara „administrativne komplikacije samo da bi ljudi bili nervozni i da bi bilo obesmišljeno sve što je prethodno navodno bilo dogovoreno“.

Vučević je naveo da kosovski premijer Aljbin Kurti „sve radi da oteža normalan život Srba na Kosovu i Metohiji“, te da zbog toga srpsku vladu čeka „mnogo muka i briga“, piše RTS.

„Ne zamerite što ću upotrebiti taj izraz, ali to sve ide kilavo. Govorim o administrativnom prelazu Merdare. Kurti se saglasio, potpisao, ali on to na svaki način minimizira, odnosno nastupa destruktivno“, naveo je Vučević.

Vučević tvrdi da je Kurti napravio problem i oko Sporazuma o slobodnoj trgovini na Balkanu (CEFTA), kao što sada, kako tvrdi, pravi isto i oko ulaza robe iz centralne Srbije na KiM, i da se „u tom smislu neće smirivati“.

„Kao kada se đak koji beži sa časova pojavi na nekom času, pa razredni ili učiteljica pohvali tog đaka koji je bežao, a ne one koji su sve vreme prisutni, uče i rade zadatke, javljaju se i dobijaju dobre ocene. Ali, to je tako kada je u pitanju Kosovo i Metohija“, rekao je Vučević.

Govoreći o prelazima Jarinje i Brnjak, na kojima Priština još nije ukinula zabranu ulaska robe iz centralne Srbije, Vučević je istakao da Srbiju mnogo muke čeka i oko toga, tvrdeći da Kurti tamo neće da pusti robu, pravdajući se time da nije dobio skenere i tvrdeći da Srbija ne prevozi samo namirnice i druge potrepštine.

„On sve radi da oteža normalan život Srba na Kosovu i Metohiji“, ocenio je premijer Srbije.