„Vojvođanska platforma” pojavljivala se u govorima predstavnika državnih vlasti od početka godine nekoliko puta, ali iako je predsednik republike Aleksandar Vučić najavio predstavljanje te famozne platforme za 11. januar, pet dana kasnije o njoj nema mnogo reči.

Vučić je najpre 4. januara, na sednici Vlade Srbije, iznoseći sopstvena „saznanja” o „Vojvođanskoj platformi”, rekao da je njen cilj preuzimanje vlasti u Srbiji i Vojvodini i povratak na stanje pre „Jogurt revolucije”.

Takvu retoriku preuzela je i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekavši nekoliko dana kasnije da protesti studenata koji se održavaju zapravo nisu studentski, već „apsolutno politički” i da je jedan od njihovih ciljeva „separatistički zahtev za otcepljenje Vojvodine”.

Sve ovo dolazi usred zahuktane političke situacije i protesta koji se širom zemlje održavaju zbog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu u novembru 2024. godine kada je stradalo 15 ljudi.

Ne postoji nikakva „Vojvođanska platforma“



Deo javnosti u Srbiji izjave o „Vojvođanskoj platformi” vidi kao još jedan u nizu pokušaja skretanja pažnje sa novosadske tragedije i korupcije u kojoj građani koji protestuju prepoznaju njen uzrok.

„Sve, bukvalno sve što radi ovaj režim sada je bedni pokušaj da se skrene pažnja sa jedne jedine teme, a to je – ko je odgovoran za smrt 15 ljudi 1. novembra na železničkoj stanici u Novom Sadu”, kaže za „Vreme” Branislav Guta Grubački, poslanik u parlamentu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Prema navodima Vučića u sprovođenje „Vojvođanske platforme” su upregnuti studenti, dok iza svega zapravo stoji „šira regionalna kampanja usmerena na destabilizaciju Srbije”.

Branislav Guta Grubački, kaže za „Vreme” da ne postoji nikakva „Vojvođanska platfotma”.

„Niko razuman i dobronameran ne misli da je to ikakva tema za šire razmatranje u ovom trenutku. Svaki odgovor na tu temu bila bi šansa za nekakvu ‘izmišljenu raspravu’, za i protiv autonomije”, kaže Grubački za „Vreme”.

„Ne treba ovoj ‘zločinačkoj udrugi’ dati šansu da na svoj perverzan način o bilo čemu raspravlja, sem o tome kako da institucije konačno prorade, i da se odgovorni za smrt 15 ljudi liše slobode i političkog delovanja. Do tada, a ja se nadam ne zadugo, svako ko se bude kačio na tu udicu, ili je korisni idiot ovog režima ili prosto samo idiot”, dodaje.

Da je reč o klasičnom spinu vlasti zbog otpora u društvu koji trenutno oseća smatra i Goran Ješić, pokretač političke inicijativa „Solidarnost – Samoodbrana – Oslobođenje“.

„Mi jesmo sedeli svaki dan, nas pedesetak, i debatovali kako da izađemo iz političke krize. Ali više od polovine tih ljudi živi van teritorije Vojvodine. Ako su demonstracije u Aleksandrovcu, Kruševcu i Vrnjačkoj Banji autonomaške, toliko je i ovo“, kaže Ješić za „Vreme“.

Dodaje da se traži priča koja će biti značajna javnosti, kako bi se skrenula pažnja s trenutnih političkih dešavanja.

„(Aljbin) Kurti je zauzet izborima i drugim stvarima i on bi pravio građanski rat svakog drugog dana, kao što je to radio pre godinu dana kada smo svake sedmice imali vikend rat, a pošto sada nema vikend rata i nema Kurtija, onda on (Aleksandar Vučić) izmišlja druge separatiste“, kaže Ješić za „Vreme“.

„Radikalski huškači“

Sličnog stava je i Marinika Tepić, narodna poslanica u republičkom parlamentu i potpredsednica Stranke slobode i pravde.

Ona je pre nekoliko dana rekla da aktualna vlast izmišlja da građani demonstriraju da bi otcepili Vojvodinu od Srbije, kako bi skrenula pažnju sa 15 žrtava u Novom Sadu koje je na Železničkoj stanici „ubila korupcija“.

„Molim? Sad biste da huškate ljude na Vojvodinu? Ili Vojvođane na svoje? Jer svi smo mi u Srbiji naši, ali vi dotle ne dobacujete. Radikalski kerberi koji nemate više s kim da ratujete i mrzite, pa hajd’ na Vojvodinu?! Izmišljate da ljudi demonstriraju da bi je odvojili od Srbije ili pravili republiku. To ste smislili da biste skrenuli temu sa 15 mrtvih u Novom Sadu koje je na Železničkoj stanici ubila vaša korupcija! I sa činjenice da niko ne ruši državu kao vi, svakodnevno kršeći Ustav i zakone“, navela je Marinika Tepić u izjavi koju je prenela informativna služba Stranke slobode i pravde.

„Jogurt revolucija”

U izjavi o „Vojvođanskoj platformi” predsednik Srbije dotakao se i „Jogurt revolucije“, ili „antibirokratske revolucije“, kako se nazivaju masovni protesti širom Vojvodine koji su započeli u leto 1988. godine, a kulminirali skupom u Novom Sadu 5. i 6. oktobra iste godine.

Zgrada pokrajinske vlade tada je zasuta kamenicama i jogurtom – otud i kovanica „Jogurt revolucija”.

Dotadašnje vojvođansko rukovodstvo posle višemesečnih pritisaka podnelo je ostavke, te je ubrzo nakon toga bilo zamenjeno pristalicama Slobodana Miloševića.

Ubrzo su srušene i sve druge pokrajinske institucije, a Skupština Vojvodine je izglasala promene Ustava Srbije, odstupajući od mnogih dotadašnjih autonomnih prava. Usledila je temeljna kadrovska smena do najnižih političkih nivoa.

Novi ustav Srbije iz 1990. godine promenio je položaj Vojvodine, tako da je ona prestala da bude konstitutivni element jugoslovenske federacije i definisana je kao „teritorijalna autonomija“ u okviru Republike Srbije.