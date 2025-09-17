Studentski protesti

17.септембар 2025. B. B.

Nikolina Sinđelić: Nemam pravo na strah

Studentkinja Nikolina Sinđelić poručila je svim policijskim službenicima koji prekoračuju svoja ovlašćenja da Srbija „nije njihova, već pripada narodu i da sa tim moraju da se pomire“

Protesti

17.септембар 2025. Ivica Petrović / DW

Vučiću je preostala samo represija

Septembar nije doneo očekivani talas protesta, ali represija režima pokazuje da se energija pobune ne gasi. Upotreba zabranjenih sredstava i sprega sa kriminalom otkrivaju dubinu krize vlasti