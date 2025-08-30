Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva i preinačilo prvostepena rešenja tako što je dvojici osumnjičenih za nasilje prema pripadnicima policije odredilo pritvor do 30 dana

Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na prvostepena rešenja sudija za prethodni postupak tog suda, kojima su odbijeni predlozi za određivanje pritvora osumnjičenima za nasilje prema pripadnicima policije na neprijavljenim javnim skupovima u prethodnom periodu, preneo je RTS.

Krivično vanpretresno veće Višeg suda usvojilo je žalbu tužilaštva i preinačilo prvostepena rešenja tako što je dvojici osumnjičenih za nasilje prema pripadnicima policije odredilo pritvor do 30 dana sa obrazloženjem da osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu ne bi ponovili krivična dela.

Odluke krivičnog vanpretresnog veća su pravosnažne.

Pritvor je određen V. M. (40), koji se tereti da je „šutirao načelnika Policijske stanice Voždovac“ (40) i M. M. (39) zbog sumnje da je napadao policajce na neprijavljenom javnom skupu.

Tužilaštvo obojicu tereti za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Javni servis je preneo i da je, delimičnim usvajanjem žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, krivično vanpretresno veće suda dvojici osumnjičenih za isto krivično delo, J. Đ. (19) i N. K. (18), izreklo mere zabrane posećivanja svih javnih skupova (prijavljenih i neprijavljenih), kao i obavezno javljanje policiji jednom mesečno.

Kako RTS saznaje, naredne nedelje se očekuje još odluka po žalbama tužioca.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu prethodne nedelje zauzelo je stav da osumnjičenima neće da određuje pritvore kao što je predložilo Tužilaštvo, pod obrazloženjem da tužilaštvo nije dalo pravilnu kvalifikaciju krivičnog dela.

Zato je Viši sud sve osumnjičene pustio na slobodu bez, kako se navodi, odlučivanja o razlozima za pritvor.

Sad se, međutim, ustanovilo da su žalbe Višeg javnog tužilaštva u Beogradu osnovane i da su sudije za prethodni postupak pogrešile kada su „odbile predloge za pritvor i osumnjičene pustile na slobodu“, piše RTS.

