U Beogradu je registrovano ukupno 7.870 građana obolelih od akurnih respiratornih infekcija, a najviše ih je u predškolskoj i školskoj populaciji gde je registrovano je 3.109 obolelih

Curenje iz nosa, temperatura, malaksalost, bol u grlu, promuklost, kašalj samo su neki od simptoma na koje se mnogi ljudi žale poslednjih dana.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd potvrđuju za Danas da se tokom septembra povećava broj obolelih, te da je prošle nedelje zabeležen porast od 20,3 odsto obolelih od akutno respiratornih infekcija i 51, 8 odsto onih koji imaju oboljenja slična gripu.

„Prema podacima koje nam dostavljaju domovi zdravlja u predhodnoj nedelji (od 8. do 14. septembra) u Beogradu je registrovano ukupno 7.870 građana obolelih od akurnih respiratornih infekcija, što je za 20, 3 odsto više u odnosu na nedelju dana pre kada je bilo 6.540”, navode iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Najviše obolelih registrovano je u predškolskoj i školskoj populaciji. U tom uzrastu, od pet do 19 godina, registrovano je 3.109 obolelih, što je 39,5 odsto od ukupnog broja.

Sledi radno aktivno stanovništvo (od 20 do 64 godine) gde je prošle nedelje bilo 2.606 obolelih od respiratornih infekcija, odnosno 33,11 odsto.

U uzrastu do četiri godine registrovano je 1.490-oro obolele dece, odnosno 18,93 odsto.

Najmanje obolelih je u populaciji preko 65 godina – 665 (8,45 odsto).

Najviše obolelih od respiratornih infekcija, po opštinama, zabeleženo je u Mladenovcu 1.003, sledi Čukarica sa 910, pa Novi Beograd sa 602.

Gripa nema

Gripa nema, ali, kako potvrđuju iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u porastu je i broj obolelih od oboljenja sličnih gripu.

„Brojevi su relativno mali, ali povećanja su velika. Samo prošle nedelje prijavljeno je 246 novih slučajeva oboljenja slična gripu, što je skok od 51,8 odsto u odnosu na pretprošlu nedelju kada je bilo 162. Tu spadaju razne vrste virusa, a u opticaju su kovid, rinovirusi, adenovirusi i norovirusi”, objašnjavaju iz beogradskog zavoda za javno zdravlje.

Dodaju da se trend obolelih po opštinama i u ovom slučaju nastavlja, s tim što Čukarica prednjači.

Šta je sa koronom?

Direktorka Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ Verica Jovanović nedavno je izjavila da je u Srbiji zabeležen porast registrovanih slučajeva zaraze korona virusom i da svi imaju blage manifestacije, ali da poseban oprez uvek mora da bude kod osoba sa problematičnim imunskim statusom i kod onih sa hroničnim oboljenjima.

Prema podacima za pretprošlu nedelju, na nivou cele Srbije bilo je 144 slučajeva pozitivnih na korona virus, od kojih 53 u Beogradu. S obzirom da je prošle nedelje povećan generalno broj obolelih, očekuje se da i nove brojke o koroni budu veće.

Kako smo saznali, testiranje se obavlja u domu zdravlja ako lekar proceni da je to potrebno ili preko uputa u Gradskom zavodu za javno zdravlje.

