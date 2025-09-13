U subotu (13. septembar) u brojnim mestima u Srbiji biće održani skupovi protiv blokada, ali i protesti građana protiv tih kontrablokada i niz drugih okupljanja. Protesti i u nedelju

Niz skupova protiv blokada, ali i okupljanja onih koji se protive vlasti i različitih protesta biće održan ovog vikenda širom Srbije.

Skup protiv Zakona o dobrobiti životinja

Ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Beogradu od 12 časova u subotu (13. septembar) protest je najavilo Udruženje za zaštitu životinja i aktivista zbog najave novog zakona o životinjama.

Skup će se održati pod sloganom „Nećemo zakon koji ubija životinje”.

Organizatori protesta kažu da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dana 8. avgusta na svom sajtu objavilo Radnu verziju nacrta Zakona o dobrobiti životinja Srbije.

Udruženja za zaštitu životinja, protive se tom Nacrtu ukazujući na njegovu nehumanost, kao i to da ostavlja prostor za zloupotrebu.

„Javna dobra su vrednost, a ne roba”

Protest „Javna dobra su vrednost, a ne roba” u organizaciji asocijacije radničkih kolektiva, sindikata i strukovnih zajednica „Društveni front”“ i zborova građana koji se protive transformaciji javnih preduzeća biće održan u subotu na Trgu Slavija od 17 časova.

Organizatori ističu da je cilj protesta javno suprotstavljanje potezima vlasti, koji otvaraju put ka potpunoj privatizaciji ključnih državnih sistema i resursa kao što su EPS, Železnice srbije, Pošta Srbije, Srbija šume, vode i druga javna preduzeća od vitalnog značaja za građane.

Nakon okupljanja na Slaviji, protestna kolona će, kako je najavljeno, u 18.30 krenuti ka zgradi Vlade Srbije, gde će govoriti predstavnici sindikata i docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu Dejan Čelebić. Posle govora će učesnici u protestu krenuti ka Ministarstvu prosvete, gde će govoriti predstavnici zborova građana i prosvetni radnici, piše Nova S.

Protest u Nišu

Na Trgu kralja Aleksandra u Nišu, u subotu 13. septembra u 18 sati, biće održan studentski i građanski protest pod sloganom „Mladost je snaga, narod je štit – nećete nas slomiti!“.

Organizatori pozivaju Nišlije da im se pridruže i poručuju da „nema popuštanja pred kriminalcima i ubicama“.

Okupljanje u Nišu organizuje se paralelno sa protestima u tom i drugim gradovima širom Srbije, a koje organizuju pristalice Srpske napredne stranke i počinje u isto vreme kao i studentski protest, pišu Južne vesti.

Kontrablokade širom Srbije

U subotu u 18.30 časova Srbija u 140 gradova i opština širom zemlje biće održani skupovi pod sloganom „Građani protiv blokada“.

Centar za društvenu stabilnost, koji zvanično stoji iza organizacije skupova, najavljuje najmasovniji i najorganizovaniji odgovor građana koji poručuju da neće dozvoliti da se normalan život zaustavlja nasiljem i ucenama, piše Politika.

Okupljanja su zakazana u svim većim i manjim mestima – od Subotice i Novog Sada, preko Pančeva, Smedereva i Šapca, do Kragujevca, Kruševca, Niša, Leskovca i Vranja. U Beogradu će skupovi biti održani na više opština – na Paliluli, Voždovcu i u naselju Leštane, piše ovaj dnevni list.

Svoj glas protiv blokada daće i građani u Zrenjaninu, Vršcu, Loznici, Čačku, Kraljevu, Prijepolju, Priboju, Ivanjici, kao i u brojnim varošima zapadne, istočne i južne Srbije.

Očekuje se da će današnji skupovi biti najmasovniji do sada.

Na prethodnim skupovima, pojavljivali su se i predstavnici vlasti, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

On je najavio da će se ove subote pridružiti na Voždovcu u Beogradu.

Kontraskupovi kontraskupovima

Nekoliko stotina metara od režimskog skupa u Novom Sadu, biće organizovan kontraskup, naziva „Marš iz moje avlije“, na koji su pozvali studenti i zborovi građana.

Oni će se okupiti u parku kod OŠ „Jovan Dučić“, u 17 časova, piše 021.

„Učili su nas kao decu: ne ideš tamo gde nisi pozvan. A sada ovi, bez stida i obzira, dolaze da paradiraju kroz naš Petrovaradin. Da nam u lice pokažu da ne poštuju ni nas, ni naše mesto, ni naš mir“, poručio je Zbor građana Petrovaradina.

Studenti su poručili zainteresovanim da ne dovode decu i kućne ljubimce, a da bicikle parkiraju dalje od skupa.

Kontraskupovi najavljeni su i u Nišu i Vranju, kao i na Voždovcu u Beogradu.

Neformalna grupa „Građani Čačka u blokadi“, organizuje u 17 časova protest „Zoološki vrt je opet u gradu“, a pristalice Srpske napredne stranke (SNS) su najavile od 18 protest „Za pristojnu Srbiju, za mir i rad“ ispred zgrade Gradske uprave.

Iako je najavljeno da će na skupu biti i studenata, studenti Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Čačku otkazali su u međuvremenu učešće na ovom protestu u tom gradu na koji je pozvala neformalna grupa „Građani Čačka u blokadi“. Studenti su na Instagramu pozvali građane da ne dolaze na protest jer kažu da „posle nekoliko internih sastanaka, razgovora sa saradnicima od poverenja i procene bezbednosne situacije, smatraju da „postoje kredibilne pretnje po potencijalne učesnike današnjeg protesta“. „Policija ne može da garantuje bezbednost učesnicima današnjeg protesta. Smatramo da je moralno ispravno otkazati skup zakazan za danas kako bi se sačuvala bezbednost svih nas“, navodi se u saopštenju studenata FTN.

Novosadski protest u nedelju

Zborovi građana Novog Sada i u

nedelju 14. septembra će izaći na ulice.

Najavljen je protest „Slobodo, tu smo“ na Trgu slobode od 18 časova.

Oni pozivaju sve sugrađane i sugrađanke da dođu i da zajedno odbrane ono najvažnije – slobodu.

Izvor: Politika/021/Nova S