Studenti u blokadi najavili su veliki skup u Beogradu za Vidovdan, 28. jun, a iz vrha vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) pojavili su se navodi o organizovanju kontramitinga istog dana u Beogradu.

Gostujući na Radio-televiziji Srbije, predsednik republike Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti velikog skupa SNS-a na Vidovdan, ni kontramitinga, već će samo „dečaci iz Ćacilenda” organizovati književno veče.

„Mi ne želimo sukobe. Za tri meseca biću jedan od onih koji će morati fizički da čuva blokadere od naroda”, rekao je Vučić gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a.

Kako je dodao, čelnici SNS-a razmišljaju o organizovanju skupa istog dana ili 5. jula u Novom Sadu.

O pucnjavi u Vrnjačkoj Banji, osveti prema univerzitetu

Osvrćući se na pucnjavu na prostorije SNS-a u Vrnjačkoj Banji u ponedeljak (16. jun) uveče, Vučić je obelodanio da je napadač Ivan Mladenović.

Rekao da je priveden i da će odgovarati, označavajući ga kao učesnika „svih protesta”.

„Ovo su očajnički potezi onih koji su izgubili, pokušaće još neko nasilje oko Vidovdana, kada bi trebalo da se okupljamo i da zajednički brinemo o Kosovu i Metohiji, a oni će gledati da raspiruju srpsko-srpske sukobe”, tvrdi Vučić.

Najavio je i osvetu prema neistomišljenicima, rekavši da će „odgovornima izaći pred lice pravde”.

„Od onih koji su urušili naš univerzitet i školstvo, do onih koji su urušavali sve druge državne institucije. Dakle, od Radio-televizije Srbije do tužilaštva, pravosuđa, policije i mnogih drugih stvari u javnom sektoru. Vreme za odgovornost dolazi i to je, čini mi se, najbolja vest za građane Srbije”, rekao je Vučić.

Prema njegovom viđenju, „Srbija je, zahvaljujući rektoru Đokiću, imala najveći egzodus studenata” u istoriji, kakav nije bio ni tokom Prvog i Drugog svetskog rata.

On je naglasio da su zato potrebne izmene Zakona o viskom obrazovanju i poručio da će se „postarati” da njegov predlog dobije većinu u Skupštini Srbije.

„Po tom mom predlogu zakona, sigurno ćemo omogućiti veća prava privatnim univerzitetima, sigurno ćemo omogućiti veću konkurenciju i nedvosmisleno ćemo omogućiti pravedniju i drugačiju raspodelu finansijskih sredsava nego što je bilo do danas”, najavio je Vučić.

Kritika RTS-a i kampanje protiv SNS-a

Predsednik je još jednom gostujući na Radio-televiziji Srbije iskoristio priliku da iskritikuje rad te medijske kuće.

Vučić je rekao da je jedan od primera celokupne kampanje protiv jedne političke opcije i primer Radio-televizije Srbije.

„Postavili ste mi pitanje (o pucnjavi u Vrnjačkoj Banji), a niste o utakmici Spartaka i Crvene zvezde, pošto vam je to glavna vest, a ne to da je neko pokušao da ubije ljude u prostorijama političke stranke. Da nisam gost, to vam uopšte ne bi ni bila vest”, rekao je Vučić, obraćajući se novinarki RTS-a.

Dodao je da je to zato što je u Srbiji „dozvoljeno ubijati, pod znacima navoda, lažama i neistinima, ne samo njega i njegovu porodicu, već i sve one koji misle drugačije od blokadera”.

„Ovo je pobuna bogatih koja je dobila svoju novu dimenziju u kojoj mogu da čine zločine kakve hoće”, rekao je predsednik Srbije.

O alimentacionom fondu, minimalcu, penzijama…

Dotakao se predsednik i aktuelen teme o kojoj se raspravlja u Skupštini Srbije – alimentacionom fondu.

Govoreći o Zakonu o alimentacionom fondu, Vučić je istakao da je u pitanju ispunjenje obaveza i obećanja države.

„Ne samo prema deci i onima koji su najranjiviji u našem društvu. Imate neverovatno ponašanje dela muškaraca, supružnika i bivših supružnika koji ne žele da plaćaju svoje obaveze, što ćemo mi preuzeti na sebe”, naglasio je Vučić.

Osvrnuo se i na stambene kredite za mlade i dodao da se već sada završava prva kvota ljudi od oko 5.500.

„Naša ekonomija je krenula da raste kako je blokaderska revolucija propadala. Veoma sam srećan zbog pozitivnog razvoja situacije u drugoj polovini godine. Pokazaćemo ozbiljnost u izgradnji Srbije, auto-puteva, naučno-tehnoloških parkova i drugih projekata“, istakao je Vučić.

Predsednik je uveren da će poslodavci prihvatiti predlog za povećanje minimalne zarade jer će, kako je rekao, država preuzeti značajan deo „tereta” na sebe.

Ponovo je okrivio blokade za ekonomsku situaciju u zemlji.

Kako je rekao, Srbija je na dobrom putu, PDV je na očekivanom nivou i da će penzije biti značajno više uvećane nego plate, iako su blokade nanele ogromnu štetu zemlji.

O izborima u Kosjeriću i Zaječaru

Dok opozicione stranke i nezavisni posmatrači više od nedelju dana ukazuju na brojne nepravilnosti na lokalnim izborima u Kosjeriću i Zaječaru, održanim 8. juna, predsednik Vučić kaže da su izbori završeni onog trenutka kada su prebrojani zapisnici bez ikakve primedbe.

„Ne odlučuju (društvene) mreže, odlučuju zapisnici. Svi ljudi znaju da mi objavljamo precizne rezultate. Nema tu igre oko toga. Izašli smo pred narod i saopštili tačne rezultate. Mi smo ozbiljna država, kao i politička stranka, kao i pokret. Neko mora da bude ozbiljan u jednoj zemlji”, rekao je Vučić.