Asocijacije radničkih kolektiva, sindikata i strukovnih zajednica „Društveni front“ najavili su na skupu u Lazarevcu veliki protest u Beogradu „Spasimo EPS! Sa kopova protiv lopova“, koji će se održati 5. septembra.

Na održanom protestu u Lazarevcu je ukazano na anomalije u rukovođenju tim preduzećem i iskazana zabrinutost da se to ciljano radilo kako bi ova firma postala lak plen za prodaju.

Cilj skupa je da se ukaže na loše rukovođenje preduzećem koje je, kako navode organizatori protesta, od simbola energetske stabilnosti postao simbol lošeg upravljanja države.

Nikola Mitić iz „Društvenog fronta“ kazao je da su tu zbog nestaganja sa državom koja, kako je ocenio, ima za cilj pretvaranje više javnih preduzeća u društva sa ograničenom odgovornošću što se prepoznaje kao put ka prvatizaciji javnih dobara.

To, smatra Mitić, nije u korist građana a ni privrede Srbije.