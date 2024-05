Poslanici Narodne skupštine usvojili su dopune i izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Apsolutna većina, njih 153 glasalo je za usvajanje Zakona, od 161 prisutnog poslanika. Niko nije glasao protiv, niti je bilo uzdržanih, a osam poslanika nije dalo svoj glas ni jednoj opciji.

Glavna promena koja je doneta izmenama i dopunama zakona odnosi se na to da birači koji su promenili prebivalište posle 3. jula 2023. godine neće moći da glasaju na novoj adresi na predstojećim lokalnim i beogradskim izborima.

Nomadski izbori

Glasanju je prethodila rasprava, toko koje je Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka rekao da postoji zajednički cilj opozicije.

„A to je da jednom za sva vremena sklonimo ovu lopovsku vlast. I kad budemo shvatili, koliko god da smo različiti, jedino zajedno možemo da srušimo SNS. Na to sam pozivao od početka, i dalje pozivam da se ujedinimo, ljudi“, poručio je Ćuta.

On je upitao Anu Brnabić da li mogu da prestanu da pozivaju njegovog oca Dimitrija da glasa, pošto je preminuo pre 16 godina.

„Molim vas da ga ne pozivate, jer fizički više nije u mogućnosti da glasa“, rekao je Jovanović i dodao da vlast najvećoj sirotinji daje po „hiljadarku“.

„Pretite otkazima onima koji rade u javnom sektoru. Izmena i dopuna zakona će dovesti do toga da ne možete da tumbate ljude po Srbiji i da se bavite nomadskim izborima. Ostaje veliki posao, a to je da Srbi oslobode konačno svoj javni servis.

Doći će dan kada ćemo mi doći kod vas, da vam ispostavimo sve račune, da kažete koliko vredi taj ugovor sa Ziđinom, koliko vredi Jovankina vila, svi vaši tenderi, koliko će da košta građane to što ćete da rušite Beogradski sajam, i rušenje simbola srpske države – Generalštab. Dakle, gospođo Brnabić, trenutno boravite u Jovankinoj vili, kad budete boravili tamo gde vam je mesto, a to je Zabela, ovoj zemlji će biti bolje“, istakao je Ćuta.

Više fer

Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta rekao je da se slaže sa pojedinim poslanicima koji su govorili protiv ovog zakona.

Da, ovaj zakon neće rešiti pitanje biračkog spiska, neophodna je komisija za birački spisak koja će utvrditi i koje i koliko i kada vrši intervencije u biračkom spisku i približiti njegovo stanje realnosti.

Mi insistiramo na formiranju ove komisije prema konceptu i nacrtu koji je civilno društvo istaklo i smatramo da je to jedini ispravan način kako ova komisija može zaista i da uradi ovaj posao, i da to jeste veći posao od onoga što je danas pred nama. Ali smo smatrali da bi sa jednim ovakvim zakonom mogli da ograničimo ono što je SNS radio u prethodnih godinu dana kada je postojao određeni pik tih aktivnosti.

I da, oni su radili verovatno ova unošenja i ranije. Smatramo da bi ovime ipak mogli da ograničimo ono što su do sada uradili i barem da učinimo da naredni izbori budu više fer nego što su bili prethodni“, rekao je Lazović.

Neustavan zakon

Poslanik grupe Mi – glas iz naroda Branko Pavlović izjavio je da je Predlog zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku neustavan u sva svoja tri člana.

On je na sednici Skupštine Srbije rekao da prvi član Predloga ugrožava neotuđivo izborno pravo građana da glasaju tamo gde stanuju kraće od šest meseci, zbog čega će oni imati dodatne troškove putovanja ukoliko žele da glasaju.

Pavlović je rekao da se drugim članom Predloga predlaže nešto što je apsolutno suprotno Ustavu i evropskim standardima jer predlaže retroaktivnu primenu zakona.

Ocenio je da se iz političkih razloga poseže za ugrožavanjem ljudskih prava, sa čim Mi – glas iz naroda ne može da se složi.

Neuhvatljivi pojmovi

Milenko Jovanov, poslanik SNS, rekao je da će poslanička grupa Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, glasiti za predložene izmene i dopune zakona.

„Ne zato što smatramo da su one dobre, ne zato što smatramo da su one neophodne. Naprotiv, naše mišljenje da je ovo jedan neodgovoran predlog i u razgovorima koje smo imali u prethodnim danima videli smo da se vrlo često predlozi temelje ne na bilo kakvim dokazima, ne na bilo kakvim činjenicama, nego na strahovima i sličnim vrlo neuhvatljivim pojmovima. Što reče Dejan Đurđević na sastanku, jedino nam je falio neko da saljeva strah i olovo, ne bi li se taj strah nekako odagnao“, naveo je on.

Jovanov je dodao da je to viši cilj koji imaju pred sobom, te da je to stabilnost u državi.

Borba za svaku opštinu

Dr Ana Jakovljević iz Narodnog pokreta Srbije rekla je da biraju borbu za svaku opštinu i svaki grad koji izlaze 2. juna na izbore.

„Danas su pred nama izmene i dopune zakona o jedinstvenom biračkom spisku čija je Narodni pokret Srbije predlagač zajedno sa ostalim opozicionim kolegama koji izlaze na izbore. U skladu sa predloženim izmenama, svi građani koji su u prethodnih 11 meseci promenili prebivalište tačnije od 3. jula 2023. godine do 2. juna 2024. godine svoje biračko pravo će moći da ostvare na biračkim mestima prethodnog prebivališta. Praksa da se biračko pravo dozvoli u određenoj lokalnoj samoupravi nakon nekog vremena od preseljenja je i ranije postojala kod nas, a i danas postoji u svetu“, rekla je ona.

Poverenje

Narodni poslanik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac je u Skupštini Srbije izjavio da su izmene Zakona o biračkom spisku prvi korak ka vraćanju poverenja u birački spisak i izborni proces.

„Predlog treba da bude samo prvi korak… to je Velika stvar za ove izbore, za sledeće izbore to neće važiti 11 meseci unazad, vec šest meseci posle prijavljavanja moći ćete da glasate na novoj adresi“, rekao je on.

Dalji razgovori biće nastavljeni, pre svega o slobodi medija i sastavu Saveta REM-a.