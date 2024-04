Smrt u policijskoj stanici

Advokat Rodoljub Šabić podseća da po srpskom zakonu policajac koji batinama hoće da izvuče priznanje može da ide I na desetogodišnju robiju – i to čak i bez smrtnog ishoda. Tako u slučaju pokojne dvogodišnje devojčice ispada da će pre biti dokazano da policija ubija osumnjičene i onda to zataškava, nego da su osumnjičeni ubili devojčicu pa to zataškali