Iz UNS traže da tužilaštvo istraži taj slučaj nasilja i pokrene postupak protiv odgovornog kako bi na nedvosmislen način bila poslata poruka da je nasilje nad novinarima kažnjivo i nedopustivo.

Lea Apro rekla je za UNS da su joj studenti, dok je izveštavala sa blokade, skrenuli pažnju da je jedan mladić snima.

„Prišla sam mu i upitala zašto me snima i tražila mu da se predstavi. On je pokušao da ode i sakrivao je lice od kamere. Upitala sam ga i zašto je, kako su mi rekli studenti, protiv blokade fakulteta. Nije odgovarao. Išla sam za njim, da bi mi on, u trenutku kada sam uspela da mu snimim lice, istrgnuo telefon iz ruke“, rekla je Apro.

Ona je dodala da je u međuvremenu saznala ime mladića, kao i to da on jeste student Fakulteta tehničkih nauka.

„Nakon što mi je uzeo telefon, tražila sam ga nazad, ali ga je on dodao drugoj osobi. Na kraju sam uspela da ga preuzmem, ali oko naše ekipe okupila su se tada petorica mladića sa pitanjima šta ovde tražimo i koliko planiramo da snimamo. Sve vreme su nas snimali, govorili da ovo nije politički skup, na šta sam im odgovorila da sam novinarka i da radim svoj posao“, navela je Apro za agenciju FoNet.

NUNS najoštrije osudio napad

Povodom napada na leu Apro, oglasilo se i Nezavisno udurženje novinara Srbije, prenosi N1.

„Poslednjih dana učestali su napadi i pretnje novinarima i novinarkama zbog obavljanja njihovog posla”, navode u saopštenju.

NUNS podseća da je, prema podacima iz baze Safejournalists mreže, samo u novembru zabeleženo 17 napada i pritisaka na novinare i novinarke, a da je, po podacima iz baze NUNS-a, do sada zabeleženo 149 napada, pretnji i pritisaka na novinare i novinarke u ovoj godini.

„Zahtevamo da nadležni učine sve kako bi zaštitili novinare i novinarke tokom izveštavanja i omoguće im da nesmetano obavljaju svoj posao, a ujedno apelujemo i na sve činioce u društvu da smanje tenzije i omoguće novinarima i novinarkama da svoj posao obavljaju nesmetano”, navode iz NUNS-a.

