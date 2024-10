Privremeno se ukidaju trolejbuske linije 28 i 41, a pojačava se trolejbuska linija 40. Trolejbusi sa linije 29 će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija i nosiće oznaku 29L, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Autobusi sa linije EKO 2 će saobraćati neometano svojom redovnom trasom do 18 časova, posle čega će zbog održavanja 72. ulične trke oslobođenja grada Beograda do 23 časa saobraćati na skraćenoj trasi Trg Slavija – Beograd na vodi. Autobusi sa linije 31 i minibus linije E9 će saobraćati na skraćenoj trasi od stajališta „Trg republike“ u Kolarčevoj ulici.

Vozila će se kretati ulicama Kolarčeva, Trg republike, kroz terminus „Trg republike“, Braće Jugovića, Francuska, Trg republike, Kolarčeva. Autobusi sa linije 27 će od 18 do 23 časa, u oba smera, saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Trg Nikole Pašića, Dečanska, Makedonska, Trg republike, Vase Čarapića do terminusa „Trg republike“.

Vozila sa linija 24, 26, 37 i 44, kao i minibus linije E2 će od 18 do 23 časa u oba smera saobraćati ulicama Francuska, Trg republike, Makedonska, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama i koristiće u smeru ka Trgu Nikole Pašića stajalište „Trg republike“ u Ulici Makedonska, koje u redovnom režimu koriste vozila sa linija 28 i 41. Od 12 do 12.30 zbog održavanja „Marša Besmrtnog puka“ doći će do privremenog zastoja u radu linija javnog prevoza na trasi marša.

Od 19.30 do 20.30 vozila sa tramvajskih linija 7, 9 i 11 i 12 će zbog dela manifestacije koji će se održati na Starom savskom mostu čekati na trasi.