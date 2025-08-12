Na Trgu Nikole Pašića postavljene su betonske barijere, dok radovi na kolovozu i najavljeni kružni tok dodatno ograničavaju pristup. Iako je rekonstrukcija trga završena prošle godine, prostor ostaje delimično neupotrebljiv zbog šatorskog naselja koje i dalje stoji ispred Skupštine

Fotografije sa društvenih mreža i snimci saobraćajnih kamera pokazuju prisustvo više šlepera i jedne dizalice na Trgu Nikole Pašića, koji su dovezli betonske barijere.

Barijere su već postavljene na prilazima trgu iz pravca Bulevara kralja Aleksandra, Kneza Miloša i Takovske ulice.

Svaki kamion prevozi po četiri barijere, što ukazuje da će one verovatno biti raspoređene na svim saobraćajnim pravcima koji vode ka trgu, prenosi N1.

Ljudi, upravo utvrđuju ćacilend betonskim barikadama koje postavljaju na sred kolovoza! pic.twitter.com/EEVvnr0wVk — Miloš Vučković (@Zvezdarko) August 12, 2025

U februaru 2024. godine započeta je rekonstrukcija Trga Nikole Pašića, koja je podrazumevala i radove na fontani.

Tada je najavljeno da će radovi biti završeni za 210 dana, do 23. septembra. Međutim, rok je produžen za 75 dana, zbog dodatnih radova, te je trg otvoren 7. decembra 2024. godine.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić 5. avgusta izjavio je da će biti izgrađen još jedan kružni tok, nakon čega su usledili radovi na istom, kao i radovi na kolovozu. Dodatno je rekao da je Trg Nikole Pašića bio spreman za otvaranje još tada, ali da to nije izvodljivo dokle god se ne uklone šatori koji su tu postavljeni.

Prostor ispred Narodne skupštine, zajedno s delom Pionirskog parka, u martu je pretvoren u šatorsko naselje koje su postavile pristalice Srpske napredne stranke, a javnost ga je prozvala „Ćacilend“.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.